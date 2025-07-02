Меркель считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины нужен диалог с Россией
2 июля 202504:32
Конфликт вокруг Украины необходимо решить дипломатическим путем, сообщает Die Zeit со ссылкой на заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
«Именно так мы пережили Холодную войну, и именно так мы должны пройти через то, что нам готовит будущее», — указала она. Политик отметила, что опыт времен Холодной войны может помочь при поддержании дипломатических контактов со всеми сторонами.
Ранее Меркель призвала не игнорировать интересы России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мерц: 18-й пакет антироссийских санкций находится на финальной стадии обсуждения
- Меркель считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины нужен диалог с Россией
- Порошенко призвал Зеленского отказаться от попыток удержать власть
- СМИ: США остановили поставки зенитных ракет на Украину
- Трамп: Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней
- Дмитриев: Москва и Вашингтон уже пришли к согласию по многим вещам
- Бречалов заявил, что количество пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске выросло до 45
- Сенатор Клишас: Диаспоры не вправе диктовать свои правила России
- Мишустин: Страховые пенсии россиян будут индексироваться дважды
- Маск считает заманчивым обострение ситуации с Трампом после слов о депортации
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru