Меркель считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины нужен диалог с Россией

Конфликт вокруг Украины необходимо решить дипломатическим путем, сообщает Die Zeit со ссылкой на заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Меркель призвала США и ЕС к единству для борьбы с Москвой

«Именно так мы пережили Холодную войну, и именно так мы должны пройти через то, что нам готовит будущее», — указала она. Политик отметила, что опыт времен Холодной войны может помочь при поддержании дипломатических контактов со всеми сторонами.

Ранее Меркель призвала не игнорировать интересы России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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