Меркель считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины нужен диалог с Россией

«Именно так мы пережили Холодную войну, и именно так мы должны пройти через то, что нам готовит будущее», — указала она. Политик отметила, что опыт времен Холодной войны может помочь при поддержании дипломатических контактов со всеми сторонами.

Ранее Меркель призвала не игнорировать интересы России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

