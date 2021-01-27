ЕС потребовал от AstraZeneca поставок вакцины от COVID-19 в полном объёме

Евросоюз требует от британско-шведской фармкомпании AstraZeneca поставить заказанную ранее вакцину от COVID-19 в полном объёме. Об этом на экстренной пресс-конференции заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис.

По словам комиссара, Европе необходима вакцина, поскольку продолжаются пандемия коронавируса и смерти от инфекции.

«Обеспечение необходимых для поставок производственных мощностей, в которые мы инвестировали средства в рамках контракта по предзаказу вакцины — это обязательство компании», — цитирует Кириакидис ТАСС.

На минувшей неделе AstraZeneca сообщила, что не сможет поставить заказанные объёмы вакцины до конца марта из-за нехватки производственных мощностей. В фармкомпании заявили, что в первом квартале 2021 года возможно предоставить не более 31 млн доз препарата. Между тем, согласно заключённому в августе договору, AstraZeneca должна поставить в ЕС до 400 млн доз вакцины.

Официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил, что Брюссель намерен добиваться от разработчика разъяснений по поводу выполнения условий контракта и срыва поставок препарата, сообщает РИА ФАН.

