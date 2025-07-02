Лукашенко не подтвердил сообщения о пытках в белорусских тюрьмах

По его словам, к заключенным относятся нормально, при этом «тюрьма - это не курорт». Лукашенко отметил, что никто никого не бил, и в целом его внутренняя позиция состоит в том, что издевательства недопустимы.

Ранее Лукашенко предупредил о голоде в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

