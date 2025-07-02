Лукашенко не подтвердил сообщения о пытках в белорусских тюрьмах

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко опроверг утверждения помилованных осужденных, что их в тюрьме били и пытали, сообщает агентство «Белта».

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По его словам, к заключенным относятся нормально, при этом «тюрьма - это не курорт». Лукашенко отметил, что никто никого не бил, и в целом его внутренняя позиция состоит в том, что издевательства недопустимы.

Ранее Лукашенко предупредил о голоде в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко

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