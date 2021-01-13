Путин назвал российскую вакцину «Спутник V» лучшей в мире
Президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является «безусловным успехом наших ученых», сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании с членами правительства РФ глава государства отметил, что никакие другие препараты подобного рода не демонстрируют «такого уровня защиты и такой степени безопасности».
«Вакцина российская - это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас практика показывает, - она, я думаю, вообще самая лучшая в мире», - подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что необходимо выяснить, как будет действовать «Спутник V» «в условиях множественности штаммов».
Также президент РФ поручил перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян, сообщает RT. По его словам, необходимо выстроить соответствующий график работы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru