Путин назвал российскую вакцину «Спутник V» лучшей в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является «безусловным успехом наших ученых», сообщает пресс-служба Кремля.

На совещании с членами правительства РФ глава государства отметил, что никакие другие препараты подобного рода не демонстрируют «такого уровня защиты и такой степени безопасности».

«Вакцина российская - это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас практика показывает, - она, я думаю, вообще самая лучшая в мире», - подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что необходимо выяснить, как будет действовать «Спутник V» «в условиях множественности штаммов».

Также президент РФ поручил перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян, сообщает RT. По его словам, необходимо выстроить соответствующий график работы.

