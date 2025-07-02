По данным издания, Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились. Решение было принято после проверки складов.

Это решение приняли в начале июня, но оно вступило в силу только сейчас.

Ранее сообщалось, что Украину ждет катастрофа из-за прекращения поддержки со стороны США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

