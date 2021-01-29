СМИ: ЕС может заблокировать поставки вакцины от коронавируса в Великобританию

Евросоюз намеревается заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию. Об этом пишет The Independent со ссылкой на письмо главы Евросоюза Шарля Мишеля лидерам Австрии, Чехии, Дании и Греции.

Отмечается, что поводом для такого решения стала политика британско-шведской компании AstraZeneca, которая подписала договор с Брюсселем раньше, чем Лондоном, но задержала поставки в Евросоюз. При этом Британия продолжает получать поставки вакцины, которые частично производятся на ее территории.

Мишель заявил, что рассчитывает на решение проблемы с поставками AstraZeneca при помощи диалога, но не исключает использования всех правовых средств.