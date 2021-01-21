Меркель предложила Путину поддержку в регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС

Об этом политик сообщила в ходе брифинга в четверг.

Она сказала, что Россия уже обратилась в ЕМА для регистрации препарата. По словам Меркель, поддержка может быть оказана, в том числе в оформлении документации, передает РИА Новости. Меркель предложила, чтобы Институт Пауля Эрлиха помог России в процедуре в ЕМА.

Немецкий канцлер также называла российскую вакцину «хорошей вещью».

Ранее профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов рассказал в беседе с Ura.ru, что прививку от коронавируса лучше всего делать в межсезонье, когда заболеваемость идет на спад.



