Меркель предложила Путину поддержку в регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском медицинском агентстве (EMA).

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Об этом политик сообщила в ходе брифинга в четверг.

Она сказала, что Россия уже обратилась в ЕМА для регистрации препарата. По словам Меркель, поддержка может быть оказана, в том числе в оформлении документации, передает РИА Новости. Меркель предложила, чтобы Институт Пауля Эрлиха помог России в процедуре в ЕМА.

Немецкий канцлер также называла российскую вакцину «хорошей вещью».

Ранее профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов рассказал в беседе с Ura.ru, что прививку от коронавируса лучше всего делать в межсезонье, когда заболеваемость идет на спад.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаАнгела Меркель
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