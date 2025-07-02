Дмитриев: Москва и Вашингтон уже пришли к согласию по многим вещам
Москва и Вашингтон пришли к общему пониманию по многим вопросам, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.
«Россия и США уже согласны по многим вещам», – заявил он. Так политик отреагировал на видео с американским президентом Дональдом Трампом, который обрушился с критикой на своих двух предшественников – Барака Обаму и Джо Байдена.
Ранее Дмитриев заявил, что Россия и США продолжат работу по возможным проектам в инвестициях и экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США остановили поставки зенитных ракет на Украину
- Трамп: Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней
- Дмитриев: Москва и Вашингтон уже пришли к согласию по многим вещам
- Бречалов заявил, что количество пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске выросло до 45
- Сенатор Клишас: Диаспоры не вправе диктовать свои правила России
- Мишустин: Страховые пенсии россиян будут индексироваться дважды
- Маск считает заманчивым обострение ситуации с Трампом после слов о депортации
- Мишустин: Работающие родители будут получать семейную выплату
- Слуцкий заявил, что Разговор Путина и Макрона стал признаком выхода евродипломатии из комы
- Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru