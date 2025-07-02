Дмитриев: Москва и Вашингтон уже пришли к согласию по многим вещам

«Россия и США уже согласны по многим вещам», – заявил он. Так политик отреагировал на видео с американским президентом Дональдом Трампом, который обрушился с критикой на своих двух предшественников – Барака Обаму и Джо Байдена.

Ранее Дмитриев заявил, что Россия и США продолжат работу по возможным проектам в инвестициях и экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

