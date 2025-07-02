Дмитриев: Москва и Вашингтон уже пришли к согласию по многим вещам

Москва и Вашингтон пришли к общему пониманию по многим вопросам, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

Дмитриев согласился с утверждением, что СВО могла бы закончиться за 12 дней

«Россия и США уже согласны по многим вещам», – заявил он. Так политик отреагировал на видео с американским президентом Дональдом Трампом, который обрушился с критикой на своих двух предшественников – Барака Обаму и Джо Байдена.

Ранее Дмитриев заявил, что Россия и США продолжат работу по возможным проектам в инвестициях и экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссияКирилл Дмитриев

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