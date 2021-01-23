Переболевшим коронавирусом россиянам Голикова рекомендовала воздержаться от вакцинации

Она объяснила это тем, что случаи повторного заболевания COVID-19 бывают единичными. Самое главное, что антитела, выработанные после перенесенной инфекции, и после вакцинации идентичны.

Также Голикова напомнила, что россиян нельзя принуждать к вакцинации, пишет Газета.ru.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал темпы вакцинации россиян от COVID-19.

«Нужно прививать, и все... Мало прививаем, за это надо ругать. Наша главная задача на сегодня – масштабировать и прививать наше население. Об этом надо думать, а не заниматься истерическими рефлексиями. За что нужно ругать – за плохую работу с вакцинацией. Она идет из рук вон плохо», - подчеркнул парламентарий.



