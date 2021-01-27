AstraZeneca: производство вакцины отстает от графика

Фармацевтическая компания AstraZeneca отстает на два месяца в производстве вакцины от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Паскаля Сорио.

По его словам, проблемы связаны с производством лекарственного вещества. Ранее Еврокомиссия сообщила, что важно осуществлять поставки согласно оговорённому графику. AstraZeneca проинформировала Еврокомиссию, что первое время после одобрения ее препарата против коронавируса для использования европейским лекарственным регулятором компания сможет поставить меньшее количество доз, чем предполагалось ранее.

Вакцинация препаратом AstraZeneca и Оксфорда стартовала в Великобритании

12 января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку на регистрацию третьей вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. Глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина сообщила, что вакцина от AstraZeneca может быть зарегистрирована в конце января.

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ФОТО: pixabay.com
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