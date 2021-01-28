Вакцинацию от коронавируса в Чехии могут приостановить из-за дефицита вакцины, передает RT.

В восточноевропейской стране прививают вакциной американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech, но доз препарата недостаточно, потому региональным властям рекомендовано вакцинировать только тех, кому надо ввести вторую дозу вакцины, а первичную вакцинацию прекратить.

В среду Евросоюз потребовал от британско-шведской фармкомпании AstraZeneca поставить заказанную ранее вакцину от COVID-19 в полном объёме после того, как на минувшей неделе AstraZeneca сообщила, что не сможет поставить заказанные объёмы вакцины до конца марта из-за нехватки производственных мощностей. Согласно контракту, нужно было поставить 400 млн доз вакцины, компания же готова поставить лишь 31 миллион.

