СМИ: Россия показала Японии, что в Тихом океане недопустимы провокации

Военные учения России на полуострове Камчатка стали сигналом для Токио о недопустимости провокаций в Тихом океане, пишет китайский портал Sohu.

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По его данным, российские военные корабли заняли боевые позиции в ходе плановых учений в акваториях Японского и Охотского морей и Тихого океана. Это стало ответом на японские учения с использованием противокорабельных ракет наземного базирования «Тип 88».

В Тихом океане нет места провокациям, отмечает ресурс, комментируя действия РФ.

Ранее стало известно, что заявление российского лидера Владимира Путина о сотрудничестве с Пекином стало сигналом Японии, чей самолет вторгся в воздушное пространство КНР. Это был хорошо продуманный дипломатический ход со стороны президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные УченияЯпонияРоссия

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