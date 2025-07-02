По его данным, российские военные корабли заняли боевые позиции в ходе плановых учений в акваториях Японского и Охотского морей и Тихого океана. Это стало ответом на японские учения с использованием противокорабельных ракет наземного базирования «Тип 88».

В Тихом океане нет места провокациям, отмечает ресурс, комментируя действия РФ.

Ранее стало известно, что заявление российского лидера Владимира Путина о сотрудничестве с Пекином стало сигналом Японии, чей самолет вторгся в воздушное пространство КНР. Это был хорошо продуманный дипломатический ход со стороны президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

