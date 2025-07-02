СМИ: Россия показала Японии, что в Тихом океане недопустимы провокации
Военные учения России на полуострове Камчатка стали сигналом для Токио о недопустимости провокаций в Тихом океане, пишет китайский портал Sohu.
По его данным, российские военные корабли заняли боевые позиции в ходе плановых учений в акваториях Японского и Охотского морей и Тихого океана. Это стало ответом на японские учения с использованием противокорабельных ракет наземного базирования «Тип 88».
В Тихом океане нет места провокациям, отмечает ресурс, комментируя действия РФ.
Ранее стало известно, что заявление российского лидера Владимира Путина о сотрудничестве с Пекином стало сигналом Японии, чей самолет вторгся в воздушное пространство КНР. Это был хорошо продуманный дипломатический ход со стороны президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Россия показала Японии, что в Тихом океане недопустимы провокации
- Журналистка Оуэнс заявила, что Трамп просил ее свернуть расследование о прошлом жены Макрона
- Трамп сообщил, что не будет привлекать Байдена к уголовной ответственности
- Лукашенко не подтвердил сообщения о пытках в белорусских тюрьмах
- Мерц: 18-й пакет антироссийских санкций находится на финальной стадии обсуждения
- Меркель считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины нужен диалог с Россией
- Порошенко призвал Зеленского отказаться от попыток удержать власть
- СМИ: США остановили поставки зенитных ракет на Украину
- Трамп: Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней
- Дмитриев: Москва и Вашингтон уже пришли к согласию по многим вещам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru