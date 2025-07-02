Трамп: Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней
Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней.
По его словам, в течение этого времени «мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне». Президент США отметил, что Египет и Катар передадут предложения ХАМАС.
Трамп предупредил палестинское движение, что ему станет хуже, если его представители не примут последнее предложение о прекращении огня с Израилем.
Ранее стало известно, что движение ХАМАС приняло условия постоянного режима прекращения огня в секторе Газа. Соглашение достигнуто в ходе переговоров с представителем президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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