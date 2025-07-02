Порошенко призвал Зеленского отказаться от попыток удержать власть
Экс-глава Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в интервью The Times раскритиковал действующего президента Владимира Зеленского,
Он обвинил его в авторитаризме, и призвал отказаться от попыток удержать власть, иначе у украинцев лопнет терпение и произойдет «эффект кипящего котла». Бывший украинский лидер назвал действия властей Украины режима «ползучим авторитаризмом».
Также политик обвинил Зеленского в нескольких критических ошибках, которые нанесли серьезный урон не только ему самому, но и стране, и напомнил о катастрофической встрече Зеленского в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Порошенко заявил, что Киев исчерпал военную помощь, полученную от Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru