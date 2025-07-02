Порошенко призвал Зеленского отказаться от попыток удержать власть

Он обвинил его в авторитаризме, и призвал отказаться от попыток удержать власть, иначе у украинцев лопнет терпение и произойдет «эффект кипящего котла». Бывший украинский лидер назвал действия властей Украины режима «ползучим авторитаризмом».

Также политик обвинил Зеленского в нескольких критических ошибках, которые нанесли серьезный урон не только ему самому, но и стране, и напомнил о катастрофической встрече Зеленского в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Порошенко заявил, что Киев исчерпал военную помощь, полученную от Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

