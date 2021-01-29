Жителей Боливии начали прививать российским «Спутником V»
Президент Боливии Луис Арсе сообщил, что в страну доставлена первая партия вакцины «Спутник V» российского производства, сообщает РИА Новости.
Глава государства объявил о начале вакцинации от коронавируса. По его словам, вакцинировать граждан будут постепенно, «по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечена холодовая цепь».
Президент Боливии лично участвовал в процессе разгрузки контейнеров с вакциной, которую доставили из Буэнос-Айреса.
Ранее стало известно о результатах исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэле. Как сообщил врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, в ходе исследования были выявлены легкие побочные эффекты, среди которых - головная боль, общее недомогание, боль в месте укола.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru