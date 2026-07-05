Путин подписал закон для обеспечения российского рынка бензином

НОВЫЙ ЗАКОН

4 июля российский лидер Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в стране. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что новый закон должен помочь стабильному снабжению внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Основной смысл документа заключается в расширении возможности производства высокооктанового бензина. Закон также поможет уточнить порядок налогообложения и поддержать НПЗ.