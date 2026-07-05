Путин подписал закон для обеспечения российского рынка бензином
Документ затронет и поддержку российских НПЗ.
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении рынка топливом и поддержке НПЗ. Основной смысл документа заключается в том, чтобы расширить возможности производства высокооктанового бензина. При этом ситуация с топливом в российских регионах все еще не нормализовалась. На части АЗС до сих пор есть очереди, а приоритет в заправке отдается спецтехнике. В связи с этим власти некоторых регионов даже советуют гражданам пока воздержаться от использования личных автомобилей.
НОВЫЙ ЗАКОН
4 июля российский лидер Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в стране. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что новый закон должен помочь стабильному снабжению внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Основной смысл документа заключается в расширении возможности производства высокооктанового бензина. Закон также поможет уточнить порядок налогообложения и поддержать НПЗ.
Он предусматривает, что правительство России будет определять виды топлива, допущенные к обращению в стране, а также вводит новые механизмы производства высокооктанового бензина и получения налоговых вычетов, пишет RT. Кроме того, теперь для производства высокооктанового автомобильного бензина разрешается смешение прямогонного бензина с иными компонентами, а доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода.
Закон дает три месяца на сбор документов, которые подтвердят, что из прямогонного бензина путем смешения был произведен высокооктановый автомобильный бензин. Эти документы нужны для получения вычета акциза, исчисленного при реализации прямогонного бензина.
При этом срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, инвестиции которых превышают 100 млрд рублей, продлевается до конца 2026 года. Часть положений закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января и 1 июня 2026 года, поэтому имеет обратную силу.
ЧТО ПРОИСХОДИТ С БЕНЗИНОМ В РФ?
Проблемы с топливом в разных регионах России возникли после атак ВСУ на НПЗ. В последние несколько недель власти отдельно обсуждают ситуацию на топливном рынке. В Кремле проходило совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка, во время которого Владимир Путин поговорил о снабжении регионов топливом с членами правительства и представителями отрасли.
На совещании также прозвучал прогноз, что в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. В ходе встречи отмечалось, что мощности крупнейших НПЗ используются на максимуме, задействуются средние и малые НПЗ, а сроки текущих ремонтов сокращаются или переносятся, пишет «KP.ru».
Вице-премьер Александр Новак поручил компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках. До этого он также поручал Минэнерго и нефтяным компаниям разработать конкретные меры по стабилизации ситуации в наиболее уязвимых регионах страны.
В свою очередь глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заверила, что трудности на российском топливном рынке носят временный характер. Она подчеркнула, что правительство принимает все меры для стабилизации ситуации.
2 июля кабмин России разрешил оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3». В связи с этим ряду нефтезаводов теперь можно выпускать в обращение «автомобильный бензин экологического класса К5 с массовой долей серы не более 150 миллиграммов на килограмм, объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, монометиланилина не более 1%, оксигенатов (этанола) не более 5% и (или) дизельного топлива экологического класса К5 с массовой долей серы не более 350 миллиграммов на килограмм». В правительстве подчеркнули, что топливо с такими характеристиками не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.
СИТУАЦИИ НА АЗС
При этом на некоторых АЗС в части российских регионов сохраняются очереди из автомобилистов, желающих заправить машины, а приоритет отдается спецтранспорту.
Например, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе за последние три дня поставки бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправочные станции сократились на 25%. По его словам, спрос на топливо вырос на 60–70%. Губернатор охарактеризовал ситуацию в области как «острый дефицит». Это связано с сокращением предложения и ажиотажным спросом, добавил политик.
В Сети Никитин рассказал, что для удобства водителей будет подготовлена интерактивная карта наличия бензина на заправочных станциях Нижегородской области, там же будет доступна информация об очередях. При этом он отметил, что общественный транспорт, скорая помощь, коммунальная техника и другие службы жизнеобеспечения получают топливо в необходимом объеме.
В свою очередь власти Адыгеи призвали жителей республики воздержаться от использования личных авто. Глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале объяснил, что это позволит снизить нагрузку на автозаправочные станции.
Уточняется, что перед адыгейскими властями стоит задача обеспечить стабильное снабжение топливом жителей и бесперебойную работу всех служб. В настоящее время региональное правительство находится в контакте с поставщиками нефтепродуктов и федеральными структурами.
Ранее вице-председатель Союза Автосервисов, генеральный директор СТО «Дилижанс» Александр Пахомов в интервью НСН заявил, что топливо сниженного стандарта не будет массово вредить двигателям современных автомобилей, однако экология от этого пострадает.
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