Бензин хуже — проблемы больше? Чем грозит допуск топлива «Евро-3»
Самое неприятное в бензине пониженного класса — то, что в нём много различных присадок, которые плохо распадаются в окружающей среде, сказал НСН Сергей Якуцени, а Александр Родин назвал растущие требования к топливу инструментом госрегулирования и источником дохода для бюджета.
Допуск на рынок бензина пониженного класса «Евро-3» может обернуться серьёзными последствиями — от ухудшения качества воздуха в мегаполисах до ускоренного износа современных двигателей, сказал НСН кандидат геолого-минералогических наук, гендиректор компании «Геолэкспертиза» Сергей Якуцени.
Правительство РФ до конца года разрешило оборот бензина «Евро-3» для повышения надежности топливообеспечения «в качестве превентивных мер». Постановление вступит в силу по истечении одного месяца со дня опубликования. Якуцени отметил, что использование такого топлива негативно скажется на экологии.
«Допуск такого вида топлива не лучшим образом скажется на экологии. В больших городах главным источником загрязнения являются двигатели внутреннего сгорания. Понижение класса бензина всегда ведёт к увеличению объёма выбросов. Самое неприятное в бензине пониженного класса — то, что в нём много различных присадок, которые имеют обыкновение плохо распадаться в окружающей среде и скапливаться в почве и так далее. Да, автомобилисты будут вынуждены пользоваться этим бензином. Жители больших городов ощутят это на качестве воздуха. У нас воздух насыщен пылью. Низкокачественный бензин скажется на нашем здоровье, в первую очередь на лёгких, клетки которых обновляются порядка семи лет», — сказал собеседник НСН.
Бензин «Евро‑5» существенно экологичнее «Евро‑3» за счёт жёстких ограничений на вредные компоненты. Кроме того, в «Евро‑5» лучше сбалансированы присадки — они совместимы с современными системами очистки выхлопа. Из‑за этого топливо даёт меньше вредных выбросов, а двигатель работает стабильнее. В России переход на «Евро‑5» как обязательный стандарт закрепили в 2016 году. Все требования к топливу зафиксированы в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 013/2011.
Исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин, в свою очередь, выразил уверенность, что растущие требования к топливу — в первую очередь инструмент госрегулирования и источник дохода для бюджета, а не реальная мера по защите окружающей среды.
«Введение всех этих норм — чисто коммерческая история, с помощью которой государство регулирует отношения с производителями и потребителями. Никакого отношения к экологии это не имеет. В нынешней ситуации переживать об экологии никакого смысла нет. В связи с понижением класса топлива есть определённые опасения по поводу долговечности современных двигателей. Что касается экологии, то я уверен: на фоне всего остального мы этого точно не заметим. Жители больших городов никак не ощутят изменений на себе. Нет оснований для переживаний. Основным мотивом введения всех этих новых норм является вовсе не забота об экологии, а стремление государств получать определённую долю прибыли от производителей и регулировать отношения между ними. Всё остальное вторично», — добавил эксперт.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто сказал НСН, что повышенное содержание серы в бензине и дизтопливе класса «Евро-3» негативно скажется на современных автомобилях и может привести к выходу из строя мотора и других систем.
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