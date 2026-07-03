Бензин «Евро‑5» существенно экологичнее «Евро‑3» за счёт жёстких ограничений на вредные компоненты. Кроме того, в «Евро‑5» лучше сбалансированы присадки — они совместимы с современными системами очистки выхлопа. Из‑за этого топливо даёт меньше вредных выбросов, а двигатель работает стабильнее. В России переход на «Евро‑5» как обязательный стандарт закрепили в 2016 году. Все требования к топливу зафиксированы в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 013/2011.

Исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин, в свою очередь, выразил уверенность, что растущие требования к топливу — в первую очередь инструмент госрегулирования и источник дохода для бюджета, а не реальная мера по защите окружающей среды.

«Введение всех этих норм — чисто коммерческая история, с помощью которой государство регулирует отношения с производителями и потребителями. Никакого отношения к экологии это не имеет. В нынешней ситуации переживать об экологии никакого смысла нет. В связи с понижением класса топлива есть определённые опасения по поводу долговечности современных двигателей. Что касается экологии, то я уверен: на фоне всего остального мы этого точно не заметим. Жители больших городов никак не ощутят изменений на себе. Нет оснований для переживаний. Основным мотивом введения всех этих новых норм является вовсе не забота об экологии, а стремление государств получать определённую долю прибыли от производителей и регулировать отношения между ними. Всё остальное вторично», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто сказал НСН, что повышенное содержание серы в бензине и дизтопливе класса «Евро-3» негативно скажется на современных автомобилях и может привести к выходу из строя мотора и других систем.

