Как раньше не будет: В Госдуме призвали привыкать к ограничениям на топливо
Жителям России не стоит рассчитывать на то, что бензин в стране вновь станет доступен, как и прежде, сообщил RTVI заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.
«Такого ничем не ограниченного объема топлива для частных легковых автомобилей, как было во время начиная с первой ввезенной иномарки в страну, наверное, уже не будет», — заявил парламентарий. Говоря о дефиците топлива депутат призвал граждан избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. «Общество в такой ситуации должно как-то реагировать и понять, что иногда в чем-то нужно свое потребление саморегулировать», - призвал Наумов.
Он указал, что россиянам придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. «Как раньше уже не будет», - подчеркнул он.
Ранее Росстат зафиксировал сильнейший скачок цен на бензин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Как раньше не будет: В Госдуме призвали привыкать к ограничениям на топливо
- Белоруссия предупредила Украину об ответе в случае атаки по своей территории
- В РАНХиГС начали вербовать в отряды по борьбе с дронами
- СМИ: ЕС может подойти к зиме с минимальными запасами газа за 15 лет
- Нехватка бензина: В России могут снизить стандарты топлива до «Евро-2»
- Галузин: Украина перешла к террору после атаки на детский автобус в Белоруссии
- Пашинян считает, что ограничения на ввоз продукции в Россию не являются санкциями
- Россиян предупреждают об отключении входа через Apple и Google
- СМИ: В Монако подорвали семью украинского олигарха
- Выявлен картель в сфере ЖКХ на 5,5 млрд рублей