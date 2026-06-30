Как раньше не будет: В Госдуме призвали привыкать к ограничениям на топливо

«Такого ничем не ограниченного объема топлива для частных легковых автомобилей, как было во время начиная с первой ввезенной иномарки в страну, наверное, уже не будет», — заявил парламентарий. Говоря о дефиците топлива депутат призвал граждан избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. «Общество в такой ситуации должно как-то реагировать и понять, что иногда в чем-то нужно свое потребление саморегулировать», - призвал Наумов.

Он указал, что россиянам придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. «Как раньше уже не будет», - подчеркнул он.

Ранее Росстат зафиксировал сильнейший скачок цен на бензин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

