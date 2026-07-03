Правительство РФ разрешило оборот бензина «Евро-3» до конца года
Кабмин России разрешил оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3», сообщают «Известия».
Постановление об этом размещено на официальном портале правовой информации. Из документа следует, что ряду нефтезаводов разрешается выпуск в обращение «автомобильного бензина экологического класса К5 с массовой долей серы не более 150 миллиграммов на килограмм, объемной долей ароматических углеводородов не более 42 процентов, монометиланилина не более 1 процента, оксигенатов (этанола) не более 5 процентов и (или) дизельного топлива экологического класса К5 с массовой долей серы не более 350 миллиграммов на килограмм».
Инициатива призвана повысить надежности топливообеспечения в стране. Под действие данного постановления подпадают НПЗ, заключившие с Минэнерго до 1 июня 2019 года соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.
Ведомство отметило, что топливо с такими характеристиками не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.
Использование топлива сниженного стандарта не будет массово вредить двигателям современных автомобилей, однако экология от этого пострадает, рассказал НСН вице-председатель Союза Автосервисов, генеральный директор СТО «Дилижанс» Александр Пахомов.
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