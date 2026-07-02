Новак поручил подготовить меры стабилизации ситуации с топливом

Отмечается, что особое внимание на мероприятии было уделено российским регионам, в которых не присутствуют крупные нефтяные компании.

«Минэнерго совместно с отраслевыми компаниями... необходимо проработать и представить конкретные меры и последовательные шаги, направленные на стабилизацию ситуации в таких субъектах», - говорится в сообщении.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с топливом в РФ непростая, однако драматизировать её не следует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

