Новак поручил подготовить меры стабилизации ситуации с топливом
Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива, в котором приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и отраслевых компаний. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что особое внимание на мероприятии было уделено российским регионам, в которых не присутствуют крупные нефтяные компании.
«Минэнерго совместно с отраслевыми компаниями... необходимо проработать и представить конкретные меры и последовательные шаги, направленные на стабилизацию ситуации в таких субъектах», - говорится в сообщении.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с топливом в РФ непростая, однако драматизировать её не следует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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