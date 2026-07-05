В Институте Русистики назвали 5 самых длинных слов русского языка

«Среди них — "водогрязеторфопарафинолечение" (29 букв), обозначающее комплекс лечебных процедур, и "тифлосурдоолигофренопедагогика" (30 букв), название одного из направлений специальной педагогики», - уточнили в организации.

Согласно современным исследованиям, самым длинным зафиксированным словом в русском языке сейчас считается «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Оно состоит из 55 букв и было обнаружено в названии патента на химическое соединение. Представители института подчеркнули, что особый интерес представляют химические термины, так как название вещества должно максимально точно отражать его строение, поэтому слова часто бывают длинными. Например, «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» из 50 букв.

В организации заметили, что если учитывать все возможные образования, то длина слова может быть практически неограниченной. Например, сложные числительные или технические термины способны достигать десятков и даже сотен букв, поэтому лингвисты обычно рассматривают реально зафиксированные слова, встречающиеся в словарях, научных публикациях и других авторитетных источниках.

Ранее заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская рассказала, что слово «очень» является лидером по числу синонимов в русском языке, так как насчитывается почти сто близких к нему по значению единиц, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».