Пенсионерам в 2026 году выплатят надбавки за возраст

Федеральная или региональная доплата назначается, что если общий доход неработающего пожилого человека ниже прожиточного минимума в регионе. В текущем году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 16 тысяч 288 рублей. Доплата оформляется автоматически.

Россиянам на заслуженном отдыхе также положены выплаты за возраст, стаж и наличие иждивенцев. Ежемесячную денежную выплату получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России и другие льготники. Размер зависит от категории получателя.

Ранее стало известно, что Соцфонд изменит порядок учета стажа по уходу за инвалидами и пенсионерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

