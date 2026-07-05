Пенсионерам в 2026 году выплатят надбавки за возраст
В 2026 году пенсионеры в России могут рассчитывать на социальные доплаты до прожиточного минимума, сообщает РИА Новости.
Федеральная или региональная доплата назначается, что если общий доход неработающего пожилого человека ниже прожиточного минимума в регионе. В текущем году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 16 тысяч 288 рублей. Доплата оформляется автоматически.
Россиянам на заслуженном отдыхе также положены выплаты за возраст, стаж и наличие иждивенцев. Ежемесячную денежную выплату получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России и другие льготники. Размер зависит от категории получателя.
Ранее стало известно, что Соцфонд изменит порядок учета стажа по уходу за инвалидами и пенсионерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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