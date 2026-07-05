МО: Силы ПВО за ночь сбили более 70 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью 5 июля российские силы ПВО ликвидировали 71 украинский беспилотник над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени 4 июля до 07:00 утра 5 июля. По данным министерства, БПЛА ВСУ были уничтожены над Белгородским, Брянским и Ростовским регионами, а также над Крымом и Черным морем.
Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что массированный удар по Белгороду является самым масштабным с начала СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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