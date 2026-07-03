ОТ ПУТИНА ДО НАБИУЛЛИНОЙ: «РАЗОВЫЕ ШОКИ»

Перебои с поставками бензина на российские АЗС начались в конце мая. По состоянию на сегодняшний день, во многих регионах введены ограничения по продаже бензина. Кроме того, в России до 31 июля сохраняется полный запрет на экспорт бензина. Некоторые СМИ пытаются посеять панику среди россиян громкими заголовками о «топливном кризисе», однако власти не сгущают краски, заверяя, что все проблемы будут решены.

«Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период (…) На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года», - сказал президент РФ Владимир Путин 28 июня в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Со своей стороны, вице-премьер Александр Новак заверил, что внутренний рынок топливом обеспечен, а «дефициты и перебои» связаны с логистикой.

«Что касается ситуации на внутреннем рынке... Есть дефициты и перебои на отдельных заправках, связанные с логистическими проблемами, но они быстро устраняются... В целом хочу сказать, что, несмотря на ремонт ряда заводов... Внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизтопливом», — сказал Новак.

При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила 2 июля, что Банк России исходит из того, что возникшие на российском топливном рынке трудности носят временный характер.

«Это могут быть разовые шоки предложения (на топливном рынке – прим. НСН), которые носят временный характер. Мы исходим из того, что они будут носить временный характер. (…) Июньские опросы по инфляционным ожиданиям не показывали влияния этого фактора на них. Будем смотреть в июле», — сказала Набиуллина.

В числе мер для стабилизации ситуации правительство РФ с 1 июля снизило сроком на три месяца норматив обязательных продаж бензина пятого класса (стандарт «Евро-5». - Прим. НСН) на биржевых торгах с 15 до 10% от объема производства. Кроме того, отдельным НПЗ разрешили до конца 2026 года выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам «Евро-3».

По мнению экспертов, большинству россиян не стоит из-за этого переживать. По данным «Ведомостей», около 70% машин в России старше 10 лет, то есть были выпущены во времена, когда еще действовала норма «Евро-3».