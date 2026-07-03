Понижение в классе: Что происходит с бензином в России
Путин заявил, что резервов бензина в стране хватает, Набиуллина указала на «разовые шоки», однако Останина заговорила о хлебе и неординарных мерах.
Одной из главных тем недели в России стала ситуация с бензином, дефицит которого наблюдается в ряде регионов из-за атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы. Правительство РФ приняло ряд мер, о проблеме высказались многие политики – от президента страны до главы Центробанка, однако на дорогах Москвы автомобилей меньше не стало.
ОТ ПУТИНА ДО НАБИУЛЛИНОЙ: «РАЗОВЫЕ ШОКИ»
Перебои с поставками бензина на российские АЗС начались в конце мая. По состоянию на сегодняшний день, во многих регионах введены ограничения по продаже бензина. Кроме того, в России до 31 июля сохраняется полный запрет на экспорт бензина. Некоторые СМИ пытаются посеять панику среди россиян громкими заголовками о «топливном кризисе», однако власти не сгущают краски, заверяя, что все проблемы будут решены.
«Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период (…) На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года», - сказал президент РФ Владимир Путин 28 июня в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.
Со своей стороны, вице-премьер Александр Новак заверил, что внутренний рынок топливом обеспечен, а «дефициты и перебои» связаны с логистикой.
«Что касается ситуации на внутреннем рынке... Есть дефициты и перебои на отдельных заправках, связанные с логистическими проблемами, но они быстро устраняются... В целом хочу сказать, что, несмотря на ремонт ряда заводов... Внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизтопливом», — сказал Новак.
При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила 2 июля, что Банк России исходит из того, что возникшие на российском топливном рынке трудности носят временный характер.
«Это могут быть разовые шоки предложения (на топливном рынке – прим. НСН), которые носят временный характер. Мы исходим из того, что они будут носить временный характер. (…) Июньские опросы по инфляционным ожиданиям не показывали влияния этого фактора на них. Будем смотреть в июле», — сказала Набиуллина.
В числе мер для стабилизации ситуации правительство РФ с 1 июля снизило сроком на три месяца норматив обязательных продаж бензина пятого класса (стандарт «Евро-5». - Прим. НСН) на биржевых торгах с 15 до 10% от объема производства. Кроме того, отдельным НПЗ разрешили до конца 2026 года выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам «Евро-3».
По мнению экспертов, большинству россиян не стоит из-за этого переживать. По данным «Ведомостей», около 70% машин в России старше 10 лет, то есть были выпущены во времена, когда еще действовала норма «Евро-3».
ОТ МОСКВЫ ДО ИНДИИ: «НЕ НАДО ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА»
В Москве на сегодняшний день бензин есть, однако к заправкам, где он продается по дешевой цене, выстраиваются длинные очереди. Люди пытаются закупиться впрок. Некоторые обладательницы огромных джипов просят залить «полный бак», даже не зная, сколько он вмещает литров. При этом на улицах столицы автомобилей меньше не стало. Вместе с тем, падает спрос на каршеринг, возникают проблемы у таксистов.
«Цены на заправках варьируются, и разница доходит до 50%. Если водитель заправился на дорогой заправке, он будет дороже оценивать свой труд, чем если ему удалось постоять в очереди или найти заправку, которая не сильно меняла цену. Многие опытные водители стали вместо бензина АИ-95 заправлять АИ-92», - говорил НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Вместе с тем, сложная ситуация с бензином сохраняется в Крыму. С 21 июня в регионе перестали продавать топливо на АЗС. Однако 30 июня в Минтопэнерго Крыма пообещали, что бензин появится примерно на 50 заправках.
«Заправиться смогут около 7 тысяч автовладельцев, при этом лимит на одну машину составит не более 20 литров. Для проведения таких продаж планируется задействовать примерно 50 АЗС региона», - сообщил глава ведомства Владимир Воронкин.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных 2 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заговорил о приоритетных поставках дополнительных объемов бензина для жителей его региона. В Кремле отметили, что «президент России поддержал это обращение губернатора».
На этом фоне депутат Госдумы Нина Останина призвала коллег «не замалчивать» ситуацию, опасаясь, что из-за возможных проблем сельхозпроизводителей с топливом «страна может остаться без хлеба».
«Делать вид, что этого не существует, тоже неправильно. И президент об этом говорит. Проблема есть, надо честно людям объяснить. Не надо закрывать глаза! Мы все живём в условиях чрезвычайной, по сути, ситуации, поэтому нужны чрезвычайные, неординарные меры», - цитирует политика Telegram-канал «Кровавая барыня».
Агентство Reuters уже даже успело сообщить, что в Россию якобы отправлены два танкера с бензином из Индии. Однако министр нефти и природного газа этой страны Хардип Сингх Пури опроверг эту информацию. По его словам, Индия не поставляет в Россию топливо, но, «если возникнет необходимость», потенциал для этого есть.
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