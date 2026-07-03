Юрист раскрыл последствия подкупа сотрудников АЗС ради покупки топлива

Попытка обойти лимит на покупку топлива через подкуп сотрудника АЗС может обернуться уголовным преследованием. Об этом юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве Александр Хаминский рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист пояснил, что если работник заправки выполняет управленческие функции в коммерческой организации, а деньги передаются за действия вопреки правилам компании, такие действия квалифицируются как коммерческий подкуп. Ответственность при этом предусмотрена и для дающего, и для получающего незаконное вознаграждение.