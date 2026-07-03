Юрист раскрыл последствия подкупа сотрудников АЗС ради покупки топлива

Попытка обойти лимит на покупку топлива через подкуп сотрудника АЗС может обернуться уголовным преследованием. Об этом юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве Александр Хаминский рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист пояснил, что если работник заправки выполняет управленческие функции в коммерческой организации, а деньги передаются за действия вопреки правилам компании, такие действия квалифицируются как коммерческий подкуп. Ответственность при этом предусмотрена и для дающего, и для получающего незаконное вознаграждение.

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При этом Хаминский подчеркнул, что не каждое предложение «договориться» автоматически образует состав преступления. Санкции по соответствующей статье в зависимости от обстоятельств предусматривают крупные штрафы вплоть до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

Юрист заключил, что попытка решить вопрос на месте ради нескольких дополнительных литров топлива может повлечь куда более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд. На фоне действующих в ряде регионов ограничений некоторые водители уже начали пользоваться подобным «лайфхаком».

Между тем мошенники стали чаще использовать ситуацию с бензином для обмана россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
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