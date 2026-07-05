Михалков рассказал об отношении к строгим ограничениям на показ алкоголя в фильмах
Российский режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков раскритиковал ограничение на упоминание и показ наркотиков в российских фильмах, сообщает ТАСС.
Кинематографист указал на трудность борьбы с наркотиками без их демонстрации в кинематографе. По его словам, важно не то, что видит зритель, а то, какие выводы у него остаются после просмотра. Режиссер считает вычеркивание из фильмов наркотиков или алкоголя глупостью.
«Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат. Если человек вышел (из кинотеатра), пострадал, но не притронулся, потому что знает, чем это кончается — это другой разговор», — считает Михалков.
Он также назвал наивными строгие ограничения на показ алкоголя и курения в кино. «Наивно думать, что не показываем, значит нет этого всего. И проблеме надо в лицо смотреть, а не закрывать глаза на нее», — отметил кинематографист.
Ранее Михалков анонсировал взимание процента от проката зарубежного кино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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