Михалков рассказал об отношении к строгим ограничениям на показ алкоголя в фильмах

Кинематографист указал на трудность борьбы с наркотиками без их демонстрации в кинематографе. По его словам, важно не то, что видит зритель, а то, какие выводы у него остаются после просмотра. Режиссер считает вычеркивание из фильмов наркотиков или алкоголя глупостью.

«Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат. Если человек вышел (из кинотеатра), пострадал, но не притронулся, потому что знает, чем это кончается — это другой разговор», — считает Михалков.

Он также назвал наивными строгие ограничения на показ алкоголя и курения в кино. «Наивно думать, что не показываем, значит нет этого всего. И проблеме надо в лицо смотреть, а не закрывать глаза на нее», — отметил кинематографист.

Ранее Михалков анонсировал взимание процента от проката зарубежного кино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

