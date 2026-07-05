ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОНБАССА И СИТУАЦИЯ НА ФРОНТЕ

Вечером 4 июля российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Известно, что беседа состоялась по инициативе американской стороны и продлилась почти 1,5 часа.

Обстоятельства разговора были связаны с взаимным обменом поздравлениями. Дело в том, что 4 июля в США отмечают национальный праздник — 250-летие со дня провозглашения независимости. Накануне Путин направил Трампу поздравительную телеграмму в ответ на аналогичное поздравление во время празднования Дня России.