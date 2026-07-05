Освобождение Донбасса, инициатива США, Эрмитаж: Путин и Трамп провели телефонный разговор
Беседа состоялась в преддверии саммита НАТО, который пойдет 7-8 июля в Анкаре в Турции.
Накануне вечером президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Известно, что он состоялся по инициативе американской стороны. Президенты обсудили украинский конфликт, в том числе освобождение Донбасса, ситуацию на Ближнем Востоке, взаимоотношения и культуру РФ и США. Переговоры состоялись в преддверии саммита НАТО, что, по мнению экспертов, было сделано Вашингтоном специально.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОНБАССА И СИТУАЦИЯ НА ФРОНТЕ
Вечером 4 июля российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Известно, что беседа состоялась по инициативе американской стороны и продлилась почти 1,5 часа.
Обстоятельства разговора были связаны с взаимным обменом поздравлениями. Дело в том, что 4 июля в США отмечают национальный праздник — 250-летие со дня провозглашения независимости. Накануне Путин направил Трампу поздравительную телеграмму в ответ на аналогичное поздравление во время празднования Дня России.
В разговоре президент РФ описал своему американскому коллеге реальную обстановку в зоне проведения СВО, заверив, что российская армия возьмет все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, несмотря на попытки киевского режима удержать позиции.
«Важным этапом освобождения всей территории ДНР стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет», - приводит слова президента Ушаков.
Российский лидер отметил, что войска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения. Кроме того, Путин и Трамп затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия президента США в саммите НАТО, который пройдет в турецкой столице Анкаре 7–8 июля.
Президент РФ подчеркнул, что Москва считает предпочтительным политико-дипломатическое урегулирование конфликта, но с учетом принципиальных российских подходов. В свою очередь американский лидер подтвердил свое стремление содействовать поиску мирных решений по преодолению кризиса и заявил о готовности спецпредставителя Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера приехать в Москву.
САММИТ НАТО
К слову, о саммите НАТО. Политолог Марк Лоу считает, что момент для телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа был подобран идеально, так как состоялся за два дня до мероприятия в Анкаре. Он подчеркнул, что подготовка американского лидера к предстоящей встрече альянса сопровождается большим количеством дезинформации со стороны европейских лидеров и «ястребиной» позицией его ближайших советников.
«Я думаю, что для президента Путина было выгодно провести этот телефонный разговор, потому что я уверен: Путин изложил несколько очень жестких, неопровержимых фактов о том, что происходит в конфликте на Украине», - приводят слова Лоу «Известия».
Он заметил, что европейская сторона, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС Каю Каллас, пытается убедить Трампа в якобы имеющихся успехах Киева. Однако полученные от президента России сведения позволят ему задать прямые вопросы лидерам НАТО на саммите.
«Руководители НАТО не смогут ему ответить. А если и ответят, то снова будут лгать. Так что будет очень интересно посмотреть, что произойдет на саммите НАТО. Но момент для этого разговора был выбран идеально», - добавил Лоу.
В свою очередь кипрский журналист Алекс Христофору заметил, что западные страны планировали провести саммит НАТО с позиции силы, когда Киев якобы побеждает, но реальность оказалась другой, пишет РИА Новости.
«Украина может попытаться что-то предпринять насчет Константиновки перед саммитом НАТО. Ее падение уже стало ударом не только для Украины накануне саммита НАТО, но и всего коллективного Запада и генерального секретаря (НАТО Марко – прим. НСН) Рютте. Они надеялись прийти на саммит НАТО, рассказывая о том, как Украина побеждает, и ситуация меняется. Больше денег, больше оружия, но теперь это явно не сработает», - сказал он в эфире своего YouTube-канала.
О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛИ: СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
В ходе разговора Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил готовность Москвы к деэскалации обстановки в регионе.
«Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе», - сказал Ушаков журналистам.
К тому же Путин выразил надежду, что переговоры Тегерана и Вашингтона на основе меморандума о взаимопонимании позволят найти «взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования».
АМЕРИКАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ, ЧМ И ЭРМИТАЖ
Кроме того, во время телефонного разговора президенты России и США обсудили ряд вопросов, связанных с историей отношений двух стран, культурой и международным сотрудничеством. Владимир Путин в том числе пожелал Дональду Трампу успешного проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА-2026 и напомнил об опыте России в организации турнира в 2018 году. ЧМ-2026 прямо сейчас проходит в США, Мексике и Канаде.
Юрий Ушаков рассказал, что в разговоре отдельное внимание было уделено важности бережного отношения к общей истории России и США. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества в различных сферах, включая культурное взаимодействие.
По словам помощника президента РФ, во время разговора Путин также напомнил Трампу о вкладе России в становление американской государственности. Путин подчеркнул, что РФ была в числе первых стран, поддержавших борьбу штатов за независимость, а также, что Москва и Вашингтон были союзниками в годы Второй Мировой войны и вместе формировали современный миропорядок.
«Говоря о двухсторонних отношениях, президенты подчеркнули важность предложения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт», - сообщил Ушаков.
К тому же президент США выразил восхищение Эрмитажем, который находится в Санкт-Петербурге, пишет RT.
«Это (заинтересованность в совместной работе – прим. НСН) относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы. Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем», - сказал помощник президента России журналистам.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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