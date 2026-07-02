О создании онлайн-сервисы для отслеживания ситуации на АЗС заговорили сразу в нескольких регионах. Внедрить электронные очереди на АЗС предложил Губернатор Забайкалья Александр Осипов, онлайн-сервисы для отслеживания времени ожидания на заправках запустили в Улан-Удэ, Чите и Иркутске, передает «АиФ». Также сервисы по поиску бензина появились в Новосибирске. Белый отметил, что и он сам использует одно из таких приложений.

«Такие приложения позволяют увидеть очереди, наличие топлива, стоимость, примерное время ожидания на АЗС. Это те же самые разработчики, которые разрабатывают для банковской сферы оплату через банк-клиент, то есть через банковское приложение. Это интересная история, главное, чтобы не было слишком жесткого регулирования, например, по номерам и так далее. Цифровая система как раз показала бы, что люди заправляются не на перепродажу, а именно для собственных нужд. Плюс, можно было бы отфильтровать тех, кто заправляется просто для прикола. Не хватает им до полного бака, например, 3-5 литров условно. Такие люди тоже есть, и они в том числе создают вот этот искусственный ажиотаж. В целом это больше, наверное, для получения разных данных, чтобы можно было понимать обстановку с топливом не только в отдельных регионах, по всей России», — сказал он.

Электронные очереди могли бы стать хорошим инструментом для перераспределения в регионах, где необходимо как раз создать умеренное потребление топлива, считает собеседник НСН.

«У нас есть регионы, которые нуждаются в топливе для сельхозтехники, естественно, они должны иметь приоритет. Сейчас у них цены просто в космосе, потому что появляется очень много перекупщиков, они работают напрямую, практически как оптовые закупщики. Сельскохозяйственникам приходится ехать в другие регионы, заправляться целыми канистрами, чтобы обеспечить работу сбора урожая. Здесь электронные очереди как раз очень бы хорошо встраивались в экосистему и показывали, как и куда направить более внушительный ресурс по дотациям, по обеспечению топливом регионов», — подчеркнул Белый.