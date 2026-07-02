Отсеет перекупщиков: Как россиянам поможет цифровизация очередей на АЗС
Сервисы для отслеживания очередей на АЗС помогут отслеживать ситуацию с топливом в стране, более сбалансировано перераспределять горючее по регионам, а также отсеивать перекупщиков, заявил НСН Владимир Белый.
Цифровые сервисы могли бы показать, что топливо покупается для личных нужд, а не для перепродажи, и отсеять тех, кто создает искусственный ажиотаж. Такие приложения помогут собирать данные для понимания общей топливной ситуации по всей России и перенаправлять ресурс в регионы, где проблема стоит наиболее остро. Об этом НСН рассказал глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый.
О создании онлайн-сервисы для отслеживания ситуации на АЗС заговорили сразу в нескольких регионах. Внедрить электронные очереди на АЗС предложил Губернатор Забайкалья Александр Осипов, онлайн-сервисы для отслеживания времени ожидания на заправках запустили в Улан-Удэ, Чите и Иркутске, передает «АиФ». Также сервисы по поиску бензина появились в Новосибирске. Белый отметил, что и он сам использует одно из таких приложений.
«Такие приложения позволяют увидеть очереди, наличие топлива, стоимость, примерное время ожидания на АЗС. Это те же самые разработчики, которые разрабатывают для банковской сферы оплату через банк-клиент, то есть через банковское приложение. Это интересная история, главное, чтобы не было слишком жесткого регулирования, например, по номерам и так далее. Цифровая система как раз показала бы, что люди заправляются не на перепродажу, а именно для собственных нужд. Плюс, можно было бы отфильтровать тех, кто заправляется просто для прикола. Не хватает им до полного бака, например, 3-5 литров условно. Такие люди тоже есть, и они в том числе создают вот этот искусственный ажиотаж. В целом это больше, наверное, для получения разных данных, чтобы можно было понимать обстановку с топливом не только в отдельных регионах, по всей России», — сказал он.
Электронные очереди могли бы стать хорошим инструментом для перераспределения в регионах, где необходимо как раз создать умеренное потребление топлива, считает собеседник НСН.
«У нас есть регионы, которые нуждаются в топливе для сельхозтехники, естественно, они должны иметь приоритет. Сейчас у них цены просто в космосе, потому что появляется очень много перекупщиков, они работают напрямую, практически как оптовые закупщики. Сельскохозяйственникам приходится ехать в другие регионы, заправляться целыми канистрами, чтобы обеспечить работу сбора урожая. Здесь электронные очереди как раз очень бы хорошо встраивались в экосистему и показывали, как и куда направить более внушительный ресурс по дотациям, по обеспечению топливом регионов», — подчеркнул Белый.
Еще один важный момент, на который обратил внимание эксперт, касается распределения автомобилей в очередях.
«Я заехал на одну из заправок, там была очередь. В итоге я встал без очереди на одну из нескольких пустующих колонок. То есть люди почему-то стоят в очереди в несколько колонок, а остальные просто свободны. Это говорит о том, что люди сами создают ажиотаж, неправильно распределяются, неправильно занимают места. Приложение для цифровых очередей тут тоже могло бы помочь. Нужны, по сути дела, распределители на заправках, чтобы правильно регулировали поток. Многие ставят авто на улице задолго до АЗС, это влечет штрафы и создает неудобства другим водителям, которые пытаются съехать куда-то. А если это одноколейная дорога — то это проблема», — поделился специалист.
Белый добавил, что подобные сервисы можно попробовать интегрировать через сайт госуслуг.
Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина поделилась с НСН прогнозом, что ситуация с топливом в России стабилизируется к сентябрю, а также призвала не создавать ажиотаж на заправках, чтобы избежать проблем.
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