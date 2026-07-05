В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА ВСУ было повреждено здание общепита

В Ростове-на-Дону в результате ночной атаки БПЛА ВСУ было повреждено здание предприятия общественного питания. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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Он уточнил, что ЧП случилось в Советском районе города. Отмечается, что в здании было повреждено остекление.

Слюсарь добавил, что в результате инцидента возгорания не зафиксировано, среди гражданского населения никто не пострадал.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 5 июля российские силы ПВО ликвидировали 71 украинский беспилотник над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:АтакаРостов-на-ДонуВСУБеспилотники

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