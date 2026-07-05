В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА ВСУ было повреждено здание общепита

Он уточнил, что ЧП случилось в Советском районе города. Отмечается, что в здании было повреждено остекление.

Слюсарь добавил, что в результате инцидента возгорания не зафиксировано, среди гражданского населения никто не пострадал.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 5 июля российские силы ПВО ликвидировали 71 украинский беспилотник над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».