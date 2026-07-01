Новак: Компании держат рост цен на бензин в пределах инфляции

Он указал, что некоторый разрыв пока сохраняется на заправках, принадлежащих независимым компаниям.

«Это nобычная рыночная ситуация. Она которая должна выровняться по мере того, как наполнится рынок и сбалансируется вся ситуация в полном объёме», - заключил вице-премьер.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не следует драматизировать ситуацию с топливом в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

