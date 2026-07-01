Новак: Компании держат рост цен на бензин в пределах инфляции

Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) сохраняют рост цен на топливо на своих АЗС в пределах инфляции. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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Он указал, что некоторый разрыв пока сохраняется на заправках, принадлежащих независимым компаниям.

«Это nобычная рыночная ситуация. Она которая должна выровняться по мере того, как наполнится рынок и сбалансируется вся ситуация в полном объёме», - заключил вице-премьер.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не следует драматизировать ситуацию с топливом в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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