Бензин «Евро‑5» существенно экологичнее «Евро‑3» за счёт жёстких ограничений на вредные компоненты. Кроме того, в «Евро‑5» лучше сбалансированы присадки — они совместимы с современными системами очистки выхлопа. Из‑за этого топливо даёт меньше вредных выбросов, а двигатель работает стабильнее. В России переход на «Евро‑5» как обязательный стандарт закрепили в 2016 году. Все требования к топливу зафиксированы в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 013/2011.

Ранее кандидат геолого-минералогических наук, гендиректор компании «Геолэкспертиза» Сергей Якуцени сказал НСН, что допуск на рынок бензина пониженного класса «Евро-3» может обернуться серьёзными последствиями — от ухудшения качества воздуха в мегаполисах до ускоренного износа современных двигателей.

