Lada в безопасности: Кто в зоне риска из‑за снижения класса топлива
Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал НСН о том, как снижение экологических стандартов топлива может отразиться на разных типах двигателей.
Автоэксперт Андрей Ломанов в эфире НСН объяснил, как разное качество топлива может повлиять на двигатели — от простых атмосферных моторов до современных турбированных и гибридных установок
Правительство РФ до конца года разрешило оборот бензина «Евро-3» для повышения надежности топливообеспечения «в качестве превентивных мер». Постановление вступит в силу по истечении одного месяца со дня опубликования. Ломанов отметил, что владельцы автомобилей с примитивными двигателями даже не заметят изменений экологического класса бензина.
«На рядовом автомобилисте это никак не скажется, думаю, потому что зачастую россияне ездят на простых подержанных автомобилях. Если же говорить о современных машинах с турбированным мотором, изначально рассчитанным на топливо высокого качества, то тут могут начаться вопросы. Но пока мы можем только гадать на кофейной гуще, что произойдёт. Какие‑то моторы могут оказаться совершенно стойкими к этому, какие‑то могут быть достаточно капризными. Очень сложно сказать, какой конкретный мотор выйдет из строя, если заправиться низкоэкологичным топливом. На автомобилях с примитивными двигателями без турбины можно спокойно ездить на таком бензине. Ничего не случится. Как правило, очень придирчивы к топливу современные двигатели, потому что, когда их проектировали, уже были определённые топливные стандарты», — сказал собеседник НСН.
По его словам, владельцам современных автомобилей стоит заранее уточнить требования к топливу у дилера, чтобы избежать потенциальных поломок.
«Тут только посоветовать выбирать заправки, которые будут поставлять топливо высокого качества. Тут всё равно палка о двух концах: никто же не знает, какое именно топливо на той или иной заправке. Российские автомобили делаются с относительно простыми двигателями, так что владельцы таких авто даже не заметят никаких изменений. Некоторые современные китайские модели, особенно гибридные, уже подвержены таким проблемам. Самый простой способ — обратиться к дилеру и получить информацию от него. Я абсолютно уверен, что у них есть документация на автомобиль, в которой прописано, допустимо ли использование такого топлива. Это лучше сделать сразу, перед тем как это топливо появится на заправках», — добавил эксперт.
Бензин «Евро‑5» существенно экологичнее «Евро‑3» за счёт жёстких ограничений на вредные компоненты. Кроме того, в «Евро‑5» лучше сбалансированы присадки — они совместимы с современными системами очистки выхлопа. Из‑за этого топливо даёт меньше вредных выбросов, а двигатель работает стабильнее. В России переход на «Евро‑5» как обязательный стандарт закрепили в 2016 году. Все требования к топливу зафиксированы в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 013/2011.
Ранее кандидат геолого-минералогических наук, гендиректор компании «Геолэкспертиза» Сергей Якуцени сказал НСН, что допуск на рынок бензина пониженного класса «Евро-3» может обернуться серьёзными последствиями — от ухудшения качества воздуха в мегаполисах до ускоренного износа современных двигателей.
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