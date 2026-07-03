Мошенники стали чаще использовать ситуацию с бензином для обмана россиян

Отмечается, что если весной топливная тема практически не затрагивалась, то летом стало ежедневно появляться до 20 готовых сайтов по данной теме.

Уточняется, что создаваемые мошенниками сайты могут выглядеть как сервисы оповещения о наличии топлива, бронирования очереди или записи на конкретное время. При этом данные ресурсы, в большинстве своём, ориентированы на конкретные регионы и города. Ссылки на них распространяются через сообщества автовладельцев, чаты, группы ЖК и локальные Telegram-каналы.

По данным аналитиков, часть подобных сайтов используется перекупщиками и посредниками. Другие ресурсы мошенники используют для предложений получить ваучер, талон или забронировать место в очереди на АЗС. В данном случае, как правило, жертве предлагают внести предоплату. Третий вариант обмана - кража аккаунтов через СМС-код.

Ранее в МВД РФ предупредили, что мошенники стали все чаще применять двухэтапные схемы телефонного обмана на основе социальной инженерии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

