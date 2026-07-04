Путин подписал закон об обеспечении топливом и поддержке НПЗ

Закон о поддержке российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и обеспечении внутреннего рынка топливом подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно документу, отныне для производства высокооктанового автомобильного бензина разрешается смешение прямогонного бензина с иными компонентами. Доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода. Виды топлива, допущенные к обороту в стране, будет определять правительство РФ.

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Кроме того, срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, инвестиции которых превышают 100 млрд рублей, продлевается до конца 2026 года.

Проблемы с топливом в разных регионах России возникли после атак ВСУ на НПЗ. Правительство РФ ранее разрешило до конца года оборот бензина «Евро-3». Автоэксперт Андрей Ломанов объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как это скажется на двигателях новых и старых автомобилей.

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ФОТО: EPA/ТАСС/MAXIM SHIPENKOV
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