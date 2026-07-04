Путин подписал закон об обеспечении топливом и поддержке НПЗ

Кроме того, срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, инвестиции которых превышают 100 млрд рублей, продлевается до конца 2026 года.

Проблемы с топливом в разных регионах России возникли после атак ВСУ на НПЗ. Правительство РФ ранее разрешило до конца года оборот бензина «Евро-3». Автоэксперт Андрей Ломанов объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как это скажется на двигателях новых и старых автомобилей.

