Путин подписал закон об обеспечении топливом и поддержке НПЗ
Закон о поддержке российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и обеспечении внутреннего рынка топливом подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Согласно документу, отныне для производства высокооктанового автомобильного бензина разрешается смешение прямогонного бензина с иными компонентами. Доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода. Виды топлива, допущенные к обороту в стране, будет определять правительство РФ.
Кроме того, срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, инвестиции которых превышают 100 млрд рублей, продлевается до конца 2026 года.
Проблемы с топливом в разных регионах России возникли после атак ВСУ на НПЗ. Правительство РФ ранее разрешило до конца года оборот бензина «Евро-3». Автоэксперт Андрей Ломанов объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как это скажется на двигателях новых и старых автомобилей.
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