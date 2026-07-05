Губернатор: В Нижегородской области поставки бензина на АЗС сократились на 25%

По его словам, спрос на топливо вырос на 60–70%. Губернатор охарактеризовал ситуацию в области как «острый дефицит». Это связано с сокращением предложения и ажиотажным спросом.

В настоящее время региональные власти готовят интерактивную карту, с помощью которой водители смогут сообщать о наличии топлива и очередях. Никитин указал, что это позволит быстрее выбирать обеспеченные бензином заправки и тратить меньше времени в ожидании.

Глава региона отметил, что общественный транспорт, скорая помощь, коммунальная техника и другие службы жизнеобеспечения получают топливо в необходимом объеме.

Ранее власти Адыгеи призвали воздержаться от использования личных автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

