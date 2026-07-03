Новак взял под контроль ситуацию с топливом в двух регионах России

Вице-премьер Александр Новак обязал нефтяные компании обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения спроса на региональных рынках. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам совещания, передает РИА Новости.

Новак: Компании держат рост цен на бензин в пределах инфляции

Основное внимание на заседании посвятили рассмотрению ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае, где сохраняется напряженная обстановка с обеспечением бензином. Главы этих регионов сообщили о принимаемых мерах по уменьшению дефицита, а также рассказали о текущих запасах и объемах поставок нефтепродуктов.

Ранее Новак уже поручал Минэнерго и нефтяным компаниям разработать конкретные меры по стабилизации ситуации в наиболее уязвимых регионах страны.

Между тем гендиректор компании «Геолэкспертиза» Сергей Якуцени в беседе с НСН рассказал, чем грозит автомобилистам допуск топлива «Евро-3».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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