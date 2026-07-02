Набиуллина: Трудности на топливном рынке носят временный характер

Центробанк РФ исходит из того, что трудности на российском топливном рынке носят временный характер. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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По её словам, правительство принимает все меры для стабилизации ситуации.

«Центральному банку важно учесть в нашей денежно-кредитной политике то, что происходит на этом рынке», - указала она, отметив, что влияние этого фактора на инфляцию учтут к очередному заседанию по ключевой ставке.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ДефицитТопливоЦентробанкЭльвира Набиуллина

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