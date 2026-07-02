Набиуллина: Трудности на топливном рынке носят временный характер

По её словам, правительство принимает все меры для стабилизации ситуации.

«Центральному банку важно учесть в нашей денежно-кредитной политике то, что происходит на этом рынке», - указала она, отметив, что влияние этого фактора на инфляцию учтут к очередному заседанию по ключевой ставке.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».