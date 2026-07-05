При пожаре в панораме в Севастополе уцелела десятая часть полотна

При пожаре в панораме музея обороны Севастополя, который в июне атаковал беспилотник ВСУ, от изначального полотна уцелела десятая часть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора музея Михаила Смородкина.

До этого он говорил, что при возгорании уцелели 25 фрагментов полотна панорамы, в том числе 16 крупных.