При пожаре в панораме в Севастополе уцелела десятая часть полотна
При пожаре в панораме музея обороны Севастополя, который в июне атаковал беспилотник ВСУ, от изначального полотна уцелела десятая часть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора музея Михаила Смородкина.
До этого он говорил, что при возгорании уцелели 25 фрагментов полотна панорамы, в том числе 16 крупных.
10 июня ВСУ атаковали БПЛА музей обороны Севастополя в Крыму, где в результате этого произошел пожар. После ЧП была практически уничтожена панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», воссозданная в советское время. При этом фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева в интервью НСН рассказала, что копия панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» Франца Рубо имеет не живописную, а историческую ценность, и по фотографиям ее удастся восстановить после атаки беспилотника.
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