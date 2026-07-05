В Совфеде назвали Россию кладовой настоящих европейских ценностей

В настоящее время Россия, в отличие от западных стран, выступает защитником истинных европейских и общечеловеческих ценностей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева.

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«Такая вот кладовая, я не знаю, резервация, в хорошем смысле слова - то место, где вот эти заповедные, первозданные ценности, мы их можем называть европейскими или общечеловеческими, сохраняются в полном объеме», - заявил парламентарий.

По его словам, это повод для гордости. Вице-спикер отметил, что в РФ вместе живут 194 народа, которые говорят более чем на 300 языках. В стране существует четыре традиционные конфессии и большое количество других церквей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит в переезде в РФ тех, кто разделяет традиционные ценности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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