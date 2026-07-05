МО: ВС РФ уничтожили газораспределительную станцию в Черниговской области

Ведомство в Сети разместило видео очередного удара ВС РФ по объекту энергоинфраструктуры Украины.

Кроме того, в министерстве добавили, что расчет БПЛА «Герань-2 Сикер» нанес удар по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника в населенном пункте Олешня. В МО отметили, что в результате точного попадания удалось поразить железнодорожный состав, перевозивший грузы в интересах ВСУ.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, какие объекты ВСУ поразили российские военные в июне.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС РФ взяли под контроль Константиновку в ДНР.