МО: ВС РФ уничтожили газораспределительную станцию в Черниговской области
Российские военные с помощью беспилотника «Герань-2 Сикер» ликвидировали газораспределительную станцию в Черниговской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Ведомство в Сети разместило видео очередного удара ВС РФ по объекту энергоинфраструктуры Украины.
Кроме того, в министерстве добавили, что расчет БПЛА «Герань-2 Сикер» нанес удар по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника в населенном пункте Олешня. В МО отметили, что в результате точного попадания удалось поразить железнодорожный состав, перевозивший грузы в интересах ВСУ.
До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, какие объекты ВСУ поразили российские военные в июне.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС РФ взяли под контроль Константиновку в ДНР.
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