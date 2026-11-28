MACAN ДЕМОБИЛИЗОВАЛСЯ

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) официально демобилизовался. Он завершил прохождение срочной службы в Росгвардии, пишет РИА Новости. Исполнитель 2002 года рождения служил в отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского в Балашихе в Подмосковье.

Утром 28 ноября за артистом приехали друзья. После завершения службы рэпер покинул территорию центра, пишет ТАСС. По информации издания Super, артисту на службе присвоили звание младшего сержанта.

Косолапову сейчас 24 года. Он попал на службу 28 ноября 2025 года и был распределен водителем в отделение материально-технического обеспечения 604-го Центра спецназначения «Витязь».