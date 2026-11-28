Теперь в тур: Рэпер Macan демобилизовался
Первый концерт Андрея Косолапова после завершения срочной службы намечен на 1 декабря в Смоленске.
Рэпер Macan завершил прохождение срочной службы. Теперь он планирует отправиться в тур по России. Первый концерт артиста состоится уже на следующей неделе. В индустрии ему пророчат много миллионные заработки от этого тура и интерес зрителей к его концертам после перерыва.
MACAN ДЕМОБИЛИЗОВАЛСЯ
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) официально демобилизовался. Он завершил прохождение срочной службы в Росгвардии, пишет РИА Новости. Исполнитель 2002 года рождения служил в отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского в Балашихе в Подмосковье.
Утром 28 ноября за артистом приехали друзья. После завершения службы рэпер покинул территорию центра, пишет ТАСС. По информации издания Super, артисту на службе присвоили звание младшего сержанта.
Косолапову сейчас 24 года. Он попал на службу 28 ноября 2025 года и был распределен водителем в отделение материально-технического обеспечения 604-го Центра спецназначения «Витязь».
Канал Baza в «Максе» писал, что рэпер должен был участвовать в охране общественного порядка и обеспечении безопасности жителей Московского региона. СМИ сообщали, что за время службы Косолапов получил звание младшего сержанта и нагрудный знак «За отличие в службе» II степени за высокие показатели в боевой подготовке.
По данным Telegram-канала Mash, за год срочной службы в Росгвардии Macan получит около 27 тысяч рублей. Отмечается, что примерно такую сумму он зарабатывает за пару секунд своих концертов.
Известно, что большую часть службы исполнитель, как и другие срочники Росгвардии, получал по 2 тысячи 86 рублей в месяц без учета надбавок. Недавно плату проиндексировали до 2 тысяч 758 рублей.
Сослуживцы знаменитости рассказали, что в армии у Macan тоже были выступления: в начале 2026 года он часто присутствовал в ансамбле части, позже участвовал в концертах Росгвардии, поздравлял женщин с 8 марта. Известно, что Косолапова видели в наряде помощником дежурного по парку, а также на пробежках, на которые он регулярно выходил в шесть утра.
Источник канала уточнил, что для общего спортзала рэпер купил новые тренажеры, а сам принял участие в турнире ОДОН по боксу. Кроме того, канала Mash писал, что рэпер несколько недель провел в госпитале, предположительно, из-за пневмонии.
Изначально СМИ сообщали, что у знаменитости были привилегии во время срочной службы. Якобы артист проходил ее в облегченном режиме, у него был постоянный доступ к телефону, ограничен круг общения с сослуживцами, а также было личное сопровождение. К тому же сообщалось, что рэперу якобы было позволено не участвовать в общих построениях и хозяйственных работах, передает MK.RU.
Однако позже в Росгвардии опровергли слухи. Там рассказали, что музыкант проживал в тех же условиях, что и остальные военнослужащие подразделения, получал все положенные виды довольствия и питался вместе с личным составом — без каких‑либо исключений.
ТУР ПО РОССИИ
Macan уже спланировал свой концертный тур на 2026–2027 годы. Известно, что первым городом для выступления артиста станет Смоленск. Концерт там запланирован на 1 декабря. По данным ТАСС, более половины билетов на первое шоу рэпера после завершения срочной службы в армии уже выкупили.
Telegram‑канал «Звездач» писал, что артист даст 27 концертов: география выступлений охватит города от Смоленска и Брянска до Казани, Владивостока, Хабаровска и Калининграда. Финальное шоу пройдет 27 мая именно в этом городе. По оценкам, при полной заполняемости площадок суммарная выручка от концертов может достичь 343 млн рублей, пишет канал.
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН допустил, что зрители обеспечат полные залы на концертах Macan после его перерыва из-за службы.
«Дефицит всегда вызывает ажиотаж. В шоу-бизнесе 90% артистов делают паузу, дают зрителю возможность соскучиться. Если у вас есть истинные поклонники, то они никогда не отвернутся и всегда придут на мероприятия. Шанс на то, что он снова вернет свою аудиторию, очень высок. Macan справится с такой широкой географией, я уверен в этом. Артисты всегда ездят по регионам, но логистика стала сложнее. Туры по городам не так выгодны, как корпоративы. Кассовые концерты — это больше для зрителя», - уточнил он.
В свою очередь, промоутер Владимир Зубицкий уверен, что такие гастроли принесут материальную выгоду.
«Служба в армии, наоборот, увеличит его медийность. Он был популярным и до этого. Думаю, что концерты пройдут хорошо, но сложно сказать, будут ли везде "солдауты". Сейчас такое время, что где-то хорошо продается концерт, а где-то не очень. Наши музыканты зарабатывают деньги с концертов, поэтому такие туры выгодны артистам и команде», - заметил он в разговоре с НСН.
По мнению управляющего партнера концертной компании КИТ Алексея Полихуна, повышенный интерес к рэперу обусловлен рядом факторов.
«Macan в принципе интересный артист. Он делает честную, настоящую музыку. Его треки хорошего качества. Он незаурядная личность и харизматичный человек. Он начал собирать большие площадки еще до того, как пошел отдать долг Родине. И еще на тот момент он успел заслужить уважение людей. Артист как человек проявил себя в таком важном действии для страны, плюс его работа и треки никуда не делись, они остались вместе с ним. И у людей есть желание соприкоснуться со своим кумиром, который заслужил еще большее уважение. Это связано не только с тем, что его дождалась публика, но и с тем, что люди оценили его поступок. Они хотят увидеть и соприкоснуться с потрясающим удивительным человеком и ждут этого события», - объяснил он в беседе с НСН.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» говорил, что служба в армии может разрушить карьеру рэпера Macan — отслужив, ему придется снова восстанавливать свою популярность, и нет гарантии, что он вновь обретет былую славу.
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