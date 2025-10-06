Поймать звезду: Рэперу Macan грозило до двух лет тюрьмы за «побег» от армии
Юрист в области военного права Иван Самарин заявил НСН, что к звездам в этом вопросе нет никакого снисхождения.
Рэперу Macan грозило до двух лет тюрьмы за «побег» от армии, заявил НСН юрист в области военного права Иван Самарин.
Рэпер Макан сообщил в соцсетях, что получил повестку и идет служить. Он выложил фотографии из военкомата. При этом он был доставлен туда сотрудниками полиции, утверждает Mash. Артист же уточнил, что не прятался от военкомата. Ранее появилась информация, что певец игнорирует повестки и уклоняется от призыва. Самарин рассказал, почему долго «бегать» бы и не получилось.
«В Москве работает система распознавания лиц в транспорте, туда заносят биометрические данные призывников. С помощью этой системы их отлавливают. Как только человек проходит через рамки турникетов, система передает данные, на ближайшей станции полицейский его останавливает, приезжает наряд и отвозит его на сборный пункт. При этом эта система была создана для розыска преступников, потерянных детей и стариков. По закону, если молодой человек не является по повестке, к нему принимается мера либо административного, либо уголовного воздействия. Это до двух лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей», - отметил он.
По его словам, к звездам в этом вопросе нет никакого снисхождения.
«Москва уже перешла на электронные повестки. Поэтому она считается врученной с момента, как она оказалась в кабинете у призывника. Я не сталкивался с тем, чтобы к знаменитостям в этом вопросе проявляли какое-то снисхождение. Среди моих клиентов были не совсем простые люди, никакого снисхождения», - подчеркнул он.
Также стало известно, что прокуратура аннулировала решение об освобождении блогера Литвина от призыва на военную службу. Он сам заявил о покупке военного билета в 2021 году в одном из телешоу.
Самарин удивился, что молодым человеком «заинтересовались» только сейчас.
«Если у человека хватает ума не только купить военный билет, но еще и всем рассказывать об этом… Следует ждать внимания прокуратуры к нему. Если человек болен – это одно, а если человек «бегает» без причины – это другое», - пояснил он.
Служба в армии может разрушить карьеру рэпера Macan (Андрея Косолапова) — отслужив, ему придется снова восстанавливать свою популярность, и нет гарантии, что он вновь обретет былую славу. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
