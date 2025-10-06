«В Москве работает система распознавания лиц в транспорте, туда заносят биометрические данные призывников. С помощью этой системы их отлавливают. Как только человек проходит через рамки турникетов, система передает данные, на ближайшей станции полицейский его останавливает, приезжает наряд и отвозит его на сборный пункт. При этом эта система была создана для розыска преступников, потерянных детей и стариков. По закону, если молодой человек не является по повестке, к нему принимается мера либо административного, либо уголовного воздействия. Это до двух лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей», - отметил он.

По его словам, к звездам в этом вопросе нет никакого снисхождения.

«Москва уже перешла на электронные повестки. Поэтому она считается врученной с момента, как она оказалась в кабинете у призывника. Я не сталкивался с тем, чтобы к знаменитостям в этом вопросе проявляли какое-то снисхождение. Среди моих клиентов были не совсем простые люди, никакого снисхождения», - подчеркнул он.

Также стало известно, что прокуратура аннулировала решение об освобождении блогера Литвина от призыва на военную службу. Он сам заявил о покупке военного билета в 2021 году в одном из телешоу.

Самарин удивился, что молодым человеком «заинтересовались» только сейчас.

«Если у человека хватает ума не только купить военный билет, но еще и всем рассказывать об этом… Следует ждать внимания прокуратуры к нему. Если человек болен – это одно, а если человек «бегает» без причины – это другое», - пояснил он.

Служба в армии может разрушить карьеру рэпера Macan (Андрея Косолапова) — отслужив, ему придется снова восстанавливать свою популярность, и нет гарантии, что он вновь обретет былую славу. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

