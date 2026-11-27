Много людей приходило на концерты с виниловыми пластинками. Один интересный случай произошёл в Вашингтоне. Мы ходили в музей, а потом я решил, что до гостиницы удобнее всего добраться на метро. Спускаюсь по эскалатору, а навстречу поднимается парень. Он спрашивает: «Можно с тобой сфотографироваться?» Я говорю: «Ну, окей». Подождал его. И он тоже пришёл с пластинками — оригинальными изданиями «Героя асфальта», «Игры с огнём» и «Крови за кровь». Тоже, говорит, доставал их какими-то немыслимыми путями. При этом он совершенно не говорил по-русски.

Так что всё это было очень необычно и приятно.

ВИЗА ДЛЯ ХОЛСТИНИНА: «АМЕРИКАНЦЫ МОЛЧАТ»

– Сообщалось, что Владимир Холстинин не смог получить визу в США. Как вы справились с этой проблемой? И удалось ли выяснить причины запрета?

Михаил Житняков: На самом деле Владимир получил визу. Все анкеты, поданные ещё в мае, были проверены, и в конце сентября все участники группы, включая технический и административный персонал, получили визы.

Проблемы начались во время стыковочного рейса. Благополучно прилетев из Москвы в Стамбул и имея на руках посадочные талоны на оба сегмента перелёта, мы ожидали вылета в Лос-Анджелес. Но уже во время посадки на борт персонал авиакомпании, проверив документы, сообщил, что Владимир не может лететь в Соединённые Штаты.

Переговоры на месте результатов не дали, и было принято решение: группа летит в Лос-Анджелес, а Владимир остаётся в Стамбуле до выяснения обстоятельств, с надеждой присоединиться к группе на следующих рейсах.

Первые комментарии визового агентства давали надежду на то, что произошла техническая ошибка и виза действительна. Однако спустя некоторое время пришла информация, что визу всё-таки аннулировали. О причинах американская сторона не сообщила, как часто бывает в подобных случаях.

Виталий Дубинин: К счастью, мы уже год работаем с тремя гитаристами в составе. С нами ездит Михаил Бугаев в качестве специального гостя. Поэтому для нас не стало большой проблемой то, что Владимира не пустили в США. Конечно, мы сожалели об этом, но ситуации, когда «всё пропало и мы теперь не сможем играть», не было. Михаил уже год играет с нами на всех концертах. Кроме того, ещё в 2014 году он заменял Владимира во время тура и отыграл с нами 10 или 11 концертов. Так что он практически знает все партии Владимира, даже сольные, которые в нынешнем туре сам не исполнял.