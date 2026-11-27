«От Майами до Нью-Йорка»: «Ария» раскрыла подробности тура в США
В первой половине ноября легендарная группа «Ария» отправилась на гастроли в США. За две недели рокеры дали семь концертов в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Чикаго, Нью-Йорке, Вашингтоне и Майами.
Американская публика тепло приняла группу «Ария», на концерты которой фанаты добирались из Мексики и даже далекого Уругвая, рассказали в интервью НСН бас-гитарист Виталий Дубинин и вокалист Михаил Житняков.
«ТУР НАС УДИВИЛ!»
– Расскажите, чем вас удивил это тур по США, везде ли были аншлаги? В залах была в основном русскоязычная публика или американцы? Чем отличалась публика на берегах разных океанов – в тех же Майами, Нью-Йорке или Лос-Анджелесе?
Виталий Дубинин: Тур нас действительно удивил, потому что везде нас очень хорошо принимали. Были большие залы. Мы думали, что они будут гораздо меньше, но оказалось, что их вместимость составляет примерно полторы тысячи человек. И практически всегда они были полными.
Первые два концерта проходили в залах с сидячим партером, где стоячий партер был запрещён. Бытует мнение, что подобные залы есть только в России, но оказалось, что и в Америке они тоже встречаются. Там стояли охранники и не разрешали зрителям вставать. Мы договорились с ними, чтобы на последних песнях публике всё-таки разрешили подняться со своих мест.
Публика принимала нас очень хорошо. Вот все спрашивают: «А кто приходил на концерты — русскоязычные или американцы?» Русскоязычные даже немного обижаются на такой вопрос, потому что они тоже американцы, просто наши бывшие соотечественники или люди с другим прошлым, которые знают русский язык.
Так что среди зрителей были и русскоговорящие американцы, и американцы, которые не знают русского языка. Последних тоже оказалось достаточно много, и это стало для нас приятным сюрпризом. Публика на берегах разных океанов ничем особенно не отличалась. Везде нас очень тепло принимали, люди приходили на концерты, как на праздник.
«ГЕРОЙ АСФАЛЬТА» И ПАРЕНЬ ИЗ УРУГВАЯ
– Нередко бывает, что фанаты добираются на концерты какими-то немыслимыми путями. А были ли подобные истории во время вашего тура в США?
Виталий Дубинин: Среди зрителей были не только американцы, но и гости из других стран: Мексики, Канады, стран Южной Америки. Например, один парень приехал из Уругвая. Однажды к нам подошли охранники и говорят: «Там стоит парень. Концерт уже давно закончился, а он всё ждёт». Мы в это время сидели в гримёрке и я подумал: «Ну, надо выйти». Вышел, и действительно — стоит парень из Уругвая с оригинальной виниловой пластинкой «Герой асфальта». Я спросил, откуда она у него. Он рассказал, что достал её через каких-то друзей в Европе. Ему её прислали. Для нас было очень необычно и неожиданно узнать, что у нас есть такие фанаты так далеко за океаном, в Южной Америке, далеко даже от США.
Много людей приходило на концерты с виниловыми пластинками. Один интересный случай произошёл в Вашингтоне. Мы ходили в музей, а потом я решил, что до гостиницы удобнее всего добраться на метро. Спускаюсь по эскалатору, а навстречу поднимается парень. Он спрашивает: «Можно с тобой сфотографироваться?» Я говорю: «Ну, окей». Подождал его. И он тоже пришёл с пластинками — оригинальными изданиями «Героя асфальта», «Игры с огнём» и «Крови за кровь». Тоже, говорит, доставал их какими-то немыслимыми путями. При этом он совершенно не говорил по-русски.
Так что всё это было очень необычно и приятно.
ВИЗА ДЛЯ ХОЛСТИНИНА: «АМЕРИКАНЦЫ МОЛЧАТ»
– Сообщалось, что Владимир Холстинин не смог получить визу в США. Как вы справились с этой проблемой? И удалось ли выяснить причины запрета?
Михаил Житняков: На самом деле Владимир получил визу. Все анкеты, поданные ещё в мае, были проверены, и в конце сентября все участники группы, включая технический и административный персонал, получили визы.
Проблемы начались во время стыковочного рейса. Благополучно прилетев из Москвы в Стамбул и имея на руках посадочные талоны на оба сегмента перелёта, мы ожидали вылета в Лос-Анджелес. Но уже во время посадки на борт персонал авиакомпании, проверив документы, сообщил, что Владимир не может лететь в Соединённые Штаты.
Переговоры на месте результатов не дали, и было принято решение: группа летит в Лос-Анджелес, а Владимир остаётся в Стамбуле до выяснения обстоятельств, с надеждой присоединиться к группе на следующих рейсах.
Первые комментарии визового агентства давали надежду на то, что произошла техническая ошибка и виза действительна. Однако спустя некоторое время пришла информация, что визу всё-таки аннулировали. О причинах американская сторона не сообщила, как часто бывает в подобных случаях.
Виталий Дубинин: К счастью, мы уже год работаем с тремя гитаристами в составе. С нами ездит Михаил Бугаев в качестве специального гостя. Поэтому для нас не стало большой проблемой то, что Владимира не пустили в США. Конечно, мы сожалели об этом, но ситуации, когда «всё пропало и мы теперь не сможем играть», не было. Михаил уже год играет с нами на всех концертах. Кроме того, ещё в 2014 году он заменял Владимира во время тура и отыграл с нами 10 или 11 концертов. Так что он практически знает все партии Владимира, даже сольные, которые в нынешнем туре сам не исполнял.
Конечно, было бы лучше, если бы Владимир присутствовал. Но так получилось, что мы отправились в тур в несколько усечённом составе. Ну что делать? Почему это произошло? Американцы не объясняют причины отказа. Мы пытались их выяснить, но, в общем, это бесполезно. Простому человеку не дано понять, почему и как принимаются такие решения.
«МЕТАЛЛИСТЫ ПРОСИЛИ ВЕРНУТЬСЯ»
– Планируются ли еще какие-то зарубежные туры в обозримом будущем? Фанаты из каких стран приглашали «Арию» к себе на фоне тура в США?
Виталий Дубинин: Что будет дальше неизвестно, как поется в одной песне. Конечно, хотелось бы ещё раз побывать в США, потому что, повторюсь, принимали нас очень тепло. Причём именно американцы, не говорящие по-русски, подходили и говорили: «Ребята, мы очень ждём, когда вы приедете снова».
«Мы очень хотим больше узнать о русской культуре», — говорили они. В общем, такие настоящие, «пробитые» металлисты: все в патчах, в джинсовых куртках. Очень приятные слова, которые нечасто услышишь. Поэтому хотелось бы приехать ещё раз.
Будет ли тур по Европе? Я не знаю. Запросы от наших фанатов поступают постоянно. Но конкретных предложений от промоутеров пока не было - наверное сейчас не время.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Бортко объяснил, почему сериал про Сталина появился только сейчас
- Дмитриев: Вся команда Трампа настроена на мир
- «Палка о двух концах»: Кому в США выгодна новая тарифная «война» Трампа
- Кинокритик объяснил всплеск фильмов о российских правителях
- Бывшего вице-губернатора Кубани Коробку оправдали по делу о мошенничестве
- «Роботы будут везде!»: Когда гуманоиды заменят в домах пылесосы и горничных
- Директор Долиной призвал не «демонизировать» ее концерт перед Ким Чен Ыном
- Песков отказался комментировать закон об ответственности за публикацию атак БПЛА
- «От Майами до Нью-Йорка»: «Ария» раскрыла подробности тура в США
- Россия и Украина провели в Белоруссии обмен мирными жителями