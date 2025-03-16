Эйдельштейн и Калюжный: Военкоматы продолжили поиски актеров-«уклонистов»
До этого молодой актер Глеб Калюжный частично признал свою вину в рамках дела об уклонении от армии и попросил отправить его служить в оркестровые войска.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что военный комиссариат в Нижнем Новгороде стал разыскивать молодого популярного российского актера Марка Эйдельштейна якобы из-за того, что артист не отметился в военкомате. Представители звезды опровергли эту информацию. Между тем, недавно в похожую ситуацию попал другой молодой популярный российский актер — Глеб Калюжный.
ВОЕНКОМАТ ИЩЕТ ЭЙДЕЛЬШТЕЙНА?
16 марта Telegram-канал «Mash» сообщил, что представители Нижегородского военного комиссариата начали разыскивать 23-летнего популярного российского актера Марка Эйдельштейна. По данным источника, причиной этого мог стать факт того, что звезда оскароносного фильма режиссера Шона Бэйкера «Анора» не отметился в военкомате. Известно, что актер не служил в армии, а отсрочка от нее у Эйдельштейна закончилась.
Представители артиста отреагировали на слухи о проблемах звезды фильма-«миллиардера» «Сто лет тому вперед» с военкоматом.
«Марк Эйдельштейн — аспирант филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского. Сейчас, когда закончился наградной сезон, Марк приехал в родной Нижний Новгород — и мы уточним все детали по документам», - пообещали в пресс-службе актера изданию «Газета.Ru».
В свою очередь PR-менеджер Эйдельштейна Ольга Малаева в интервью ТАСС опровергла слухи о проблемах актера с военкоматом, добавив, что вопросов с отсрочкой у него быть не должно.
Марк прославился в 2022 году после выхода фильма «Страна Саша», в котором актер исполнил главную роль. После этого он также играл в сериалах «Монастырь» с блогером Анастасией Ивлеевой и в «Фарме», в «Праведнике», фэнтези «Сто лет тому вперед» и в голливудской ленте «Анора». Фильм Бэйкера не только выиграл Каннский кинофестиваль в 2024 году, но и забрал в 2025-м сразу пять «Оскаров», в том числе как «Лучший фильм», а также за «Лучшую режиссуру». Сам Эйдельштейн за главную роль в «Аноре» сына российского олигарха был номинирован на премию американской Гильдии киноактеров (SAG).
ПОВЕТСКА ДЛЯ КАЛЮЖНОГО
До этого проблемы с военкоматом возникли у другого популярного молодого российского артиста. Так, в начале марта против 26-летнего актера Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии. По информации СМИ, он окончил школу в 2016 году, позже снимался в кино, а в вуз поступил недавно. Отмечалось, что повестки артисту присылали с 2019 года, однако он не являлся в военкомат.
В правоохранительных органах рассказали, что Калюжный был уведомлен о необходимости явиться в военкомат в октябре 2024 года. Однако он это проигнорировал. После этого против знаменитости и возбудили дело по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».
Тогда управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев в интервью изданию «NEWS.ru» предположил, что звезда фильма «14+», скорее всего, не сможет избежать уголовного наказания за уклонение от службы в армии. Однако юрист допустил, что вместо лишения свободы Калюжный может получить наказание в виде штрафа, обязательных или принудительных работ.
«В случае если актер сможет представить доказательства уважительности своей неявки... либо документы о технических или процедурных ошибках со стороны военного комиссариата, то ответственность может быть... вовсе исключена», - объяснил Русяев.
По данным издания «Коммерсантъ», молодой человек сам явился к следователю и частично признал вину. После этого он отправился в военкомат, где ему выписали штраф на сумму 30 тысяч рублей. Там ему также вручили повестку на 20 марта.
Отмечается, что 16 апреля актер должен оказаться на сборном пункте. Сам Калюжный попросил направить его в оркестровые войска.
«Через две недели ему предстоит пройти медкомиссию — предварительно, у него категория "А", и он уедет в ближайший призыв... Шансов попасть в оркестровые войска у артиста немного. Больше вероятность отправиться служить в морскую пехоту или ВДВ», - писал Telegram-канал «Shot» 7 марта.
Глеб Калюжный прославился благодаря главной роли в фильме режиссера Андрея Зайцева «14+», в котором молодой человек сыграл еще в подростковом возрасте. Потом он на время прервал свою актерскую карьеру. Позже артист вновь стал сниматься, но уже не только в полном метре, а еще в сериалах и рекламе. С Калюжным вышла серия рекламных роликов МТС, в которых он блистал в одном кадре с Анастасией Ивлеевой и телеведущим, актером Дмитрием Нагиевым.
Популярность молодому актеру принесли и роли в таких сериалах, как «Территория», «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы» и «Челюскин. Первые», которые вышли на онлайн-платформах. В конце февраля на больших экранах появилась картина Андрея Волгина «Красный шелк», в которой Калюжный исполнил роль молодого чекиста. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что лента оправдала ожидания кинотеатров и смогла задержаться в прокате.
Ранее главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в интервью НСН заметила, что Марк Эйдельштейн может затмить скандального актера Никиту Кологривого после триумфа фильма «Анора», но сравнивать его с франко-американской звездой Тимоти Шаламе пока рано.
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