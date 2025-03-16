Эйдельштейн и Калюжный: Военкоматы продолжили поиски актеров-«уклонистов»

ВОЕНКОМАТ ИЩЕТ ЭЙДЕЛЬШТЕЙНА?

16 марта Telegram-канал «Mash» сообщил, что представители Нижегородского военного комиссариата начали разыскивать 23-летнего популярного российского актера Марка Эйдельштейна. По данным источника, причиной этого мог стать факт того, что звезда оскароносного фильма режиссера Шона Бэйкера «Анора» не отметился в военкомате. Известно, что актер не служил в армии, а отсрочка от нее у Эйдельштейна закончилась.

Представители артиста отреагировали на слухи о проблемах звезды фильма-«миллиардера» «Сто лет тому вперед» с военкоматом.

«Марк Эйдельштейн — аспирант филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского. Сейчас, когда закончился наградной сезон, Марк приехал в родной Нижний Новгород — и мы уточним все детали по документам», - пообещали в пресс-службе актера изданию «Газета.Ru».