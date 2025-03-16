Эйдельштейн и Калюжный: Военкоматы продолжили поиски актеров-«уклонистов»

До этого молодой актер Глеб Калюжный частично признал свою вину в рамках дела об уклонении от армии и попросил отправить его служить в оркестровые войска.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что военный комиссариат в Нижнем Новгороде стал разыскивать молодого популярного российского актера Марка Эйдельштейна якобы из-за того, что артист не отметился в военкомате. Представители звезды опровергли эту информацию. Между тем, недавно в похожую ситуацию попал другой молодой популярный российский актер — Глеб Калюжный.

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ВОЕНКОМАТ ИЩЕТ ЭЙДЕЛЬШТЕЙНА?

16 марта Telegram-канал «Mash» сообщил, что представители Нижегородского военного комиссариата начали разыскивать 23-летнего популярного российского актера Марка Эйдельштейна. По данным источника, причиной этого мог стать факт того, что звезда оскароносного фильма режиссера Шона Бэйкера «Анора» не отметился в военкомате. Известно, что актер не служил в армии, а отсрочка от нее у Эйдельштейна закончилась.

Представители артиста отреагировали на слухи о проблемах звезды фильма-«миллиардера» «Сто лет тому вперед» с военкоматом.

«Марк Эйдельштейн — аспирант филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского. Сейчас, когда закончился наградной сезон, Марк приехал в родной Нижний Новгород — и мы уточним все детали по документам», - пообещали в пресс-службе актера изданию «Газета.Ru».

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В свою очередь PR-менеджер Эйдельштейна Ольга Малаева в интервью ТАСС опровергла слухи о проблемах актера с военкоматом, добавив, что вопросов с отсрочкой у него быть не должно.

Марк прославился в 2022 году после выхода фильма «Страна Саша», в котором актер исполнил главную роль. После этого он также играл в сериалах «Монастырь» с блогером Анастасией Ивлеевой и в «Фарме», в «Праведнике», фэнтези «Сто лет тому вперед» и в голливудской ленте «Анора». Фильм Бэйкера не только выиграл Каннский кинофестиваль в 2024 году, но и забрал в 2025-м сразу пять «Оскаров», в том числе как «Лучший фильм», а также за «Лучшую режиссуру». Сам Эйдельштейн за главную роль в «Аноре» сына российского олигарха был номинирован на премию американской Гильдии киноактеров (SAG).

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ПОВЕТСКА ДЛЯ КАЛЮЖНОГО

До этого проблемы с военкоматом возникли у другого популярного молодого российского артиста. Так, в начале марта против 26-летнего актера Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии. По информации СМИ, он окончил школу в 2016 году, позже снимался в кино, а в вуз поступил недавно. Отмечалось, что повестки артисту присылали с 2019 года, однако он не являлся в военкомат.

В правоохранительных органах рассказали, что Калюжный был уведомлен о необходимости явиться в военкомат в октябре 2024 года. Однако он это проигнорировал. После этого против знаменитости и возбудили дело по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

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Тогда управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев в интервью изданию «NEWS.ru» предположил, что звезда фильма «14+», скорее всего, не сможет избежать уголовного наказания за уклонение от службы в армии. Однако юрист допустил, что вместо лишения свободы Калюжный может получить наказание в виде штрафа, обязательных или принудительных работ.

«В случае если актер сможет представить доказательства уважительности своей неявки... либо документы о технических или процедурных ошибках со стороны военного комиссариата, то ответственность может быть... вовсе исключена», - объяснил Русяев.

По данным издания «Коммерсантъ», молодой человек сам явился к следователю и частично признал вину. После этого он отправился в военкомат, где ему выписали штраф на сумму 30 тысяч рублей. Там ему также вручили повестку на 20 марта.

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Отмечается, что 16 апреля актер должен оказаться на сборном пункте. Сам Калюжный попросил направить его в оркестровые войска.

«Через две недели ему предстоит пройти медкомиссию — предварительно, у него категория "А", и он уедет в ближайший призыв... Шансов попасть в оркестровые войска у артиста немного. Больше вероятность отправиться служить в морскую пехоту или ВДВ», - писал Telegram-канал «Shot» 7 марта.

Глеб Калюжный прославился благодаря главной роли в фильме режиссера Андрея Зайцева «14+», в котором молодой человек сыграл еще в подростковом возрасте. Потом он на время прервал свою актерскую карьеру. Позже артист вновь стал сниматься, но уже не только в полном метре, а еще в сериалах и рекламе. С Калюжным вышла серия рекламных роликов МТС, в которых он блистал в одном кадре с Анастасией Ивлеевой и телеведущим, актером Дмитрием Нагиевым.

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Популярность молодому актеру принесли и роли в таких сериалах, как «Территория», «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы» и «Челюскин. Первые», которые вышли на онлайн-платформах. В конце февраля на больших экранах появилась картина Андрея Волгина «Красный шелк», в которой Калюжный исполнил роль молодого чекиста. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что лента оправдала ожидания кинотеатров и смогла задержаться в прокате.

Ранее главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в интервью НСН заметила, что Марк Эйдельштейн может затмить скандального актера Никиту Кологривого после триумфа фильма «Анора», но сравнивать его с франко-американской звездой Тимоти Шаламе пока рано.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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