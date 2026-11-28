Музыкант 2002 года рождения служил в отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского в подмосковной Балашихе. Он попал на службу 28 ноября 2025 года и был распределен водителем в отделение материально-технического обеспечения 604-го Центра спецназначения «Витязь». Канал Baza в «Максе» писал, что рэпер должен был участвовать в охране общественного порядка и обеспечении безопасности жителей Московского региона.

При этом исполнитель уже спланировал свой концертный тур на 2026–2027 годы. Известно, что первым городом для выступления артиста станет Смоленск. Концерт там запланирован на 1 декабря.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН допустил, что после паузы в концертной деятельности артист в состоянии собрать соскучившихся по нему поклонников масштабным туром по стране.