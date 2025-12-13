Росгвардия опровергла сообщения о привилегиях для рэпера Macan на службе

Представители ведомства заявили, что информация, распространяемая в СМИ и соцсетях, не соответствует действительности.

По данным Росгвардии, Андрей Косолапов в настоящее время проходит службу в Центре специального назначения «Витязь» и готовится к принятию военной присяги. Он проживает в тех же условиях, что и остальные военнослужащие подразделения, получает все положенные виды довольствия и питается вместе с личным составом — без каких‑либо исключений.

Кроме того, в ведомстве опровергли сообщения о применении дисциплинарных мер к военнослужащему, который снял видео с участием Косолапова.

Напомним, 28 ноября рэпер прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения. В период прохождения службы ему предстоит участвовать в мероприятиях по поддержанию общественного порядка и защите безопасности жителей Московского региона.

