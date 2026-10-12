Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) используют классическую тактику шоу-бизнеса, а зрители обеспечат ему полные залы, заявил НСН продюсер Иосиф Пригожин.

Macan готовит большой концертный тур по России — он стартует после завершения его срочной службы в армии. Согласно анонсам, музыкант даст 27 концертов: география выступлений охватит города от Смоленска и Брянска до Казани, Владивостока, Хабаровска и Калининграда. Об этом сообщает Telegram‑канал «Звездач». Пригожин оценил возможный успех таких концертов.

