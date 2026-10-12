Солдатский солдаут: Сколько зрителей соберет Macan в своем туре после армии
После паузы в концертной деятельности артист в состоянии собрать соскучившихся по нему поклонников масштабным туром по стране, заявили НСН Иосиф Пригожин и Владимир Зубицкий.
Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) используют классическую тактику шоу-бизнеса, а зрители обеспечат ему полные залы, заявил НСН продюсер Иосиф Пригожин.
Macan готовит большой концертный тур по России — он стартует после завершения его срочной службы в армии. Согласно анонсам, музыкант даст 27 концертов: география выступлений охватит города от Смоленска и Брянска до Казани, Владивостока, Хабаровска и Калининграда. Об этом сообщает Telegram‑канал «Звездач». Пригожин оценил возможный успех таких концертов.
«Дефицит всегда вызывает ажиотаж. В шоу-бизнесе 90% артистов делают паузу, дают зрителю возможность соскучиться. Если у вас есть истинные поклонники, то они никогда не отвернутся и всегда придут на мероприятия. Шанс на то, что он снова вернет свою аудиторию, очень высок. Macan справится с такой широкой географией, я уверен в этом. Артисты всегда ездят по регионам, но логистика стала сложнее. Туры по городам не так выгодны, как корпоративы. Кассовые концерты — это больше для зрителя. Если это небольшие стадионы и недорогие билеты, то все равно будут колоссальные расходы. Любое шоу стоит огромных денег — это громадные инвестиции», — указал он.
В свою очередь, промоутер Владимир Зубицкий подчеркнул в беседе с НСН, что такие гастроли принесут материальную выгоду.
«Служба в армии, наоборот, увеличит его медийность. Он был популярным и до этого. Думаю, что концерты пройдут хорошо, но сложно сказать, будут ли везде “солдауты”. Сейчас такое время, что где-то хорошо продается концерт, а где-то не очень. Наши музыканты зарабатывают деньги с концертов, поэтому такие туры выгодны артистам и команде», — отметил он.
Ранее актер Глеб Калюжный назвал НСН главный урок от службы в армии.
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