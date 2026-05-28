Глеб Калюжный назвал главный урок от службы в армии
Служба в армии помогла ценить простые радости, такие как комфортный душ и перерыв на кофе, заявил НСН Глеб Калюжный.
Служба в армии подчеркнула ощущения от банальных радостей, рассказал спецкору НСН актер Глеб Калюжный на премии Института развития интернета во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.
Калюжный официально завершил годичную срочную службу в элитном Семеновском полку. Он признался, что этот опыт вдохновил его.
«По-армейски будем скромны: сейчас меня вдохновляет жизнь. Конечно, произошла некая переоценка ценностей, я стал больше ценить простые радости. Не то, чтобы я был каким-то неблагодарным человеком, но ты абсолютно точно знаешь, что тебе поможет просто помыться, попить кофе. Это все подчеркивается», — поделился он.
Калюжный добавил, что на данный момент он открыт к интересным предложениям.
«У меня всегда был достаточно избирательный вкус ко своим ролям. Я считаю, что любая форма контента: фильм, сериал, должна нести в себе что-то правильное и оставлять какой-то след, послевкусие, которое будет заставлять тебя задуматься и порадоваться. У меня сейчас нет какой-то приоритетности, я открыт для очень интересных предложений. Бывают спрашивают человека, кого вы хотите сыграть, какая роль, с кем из режиссеров поработать хотите? У меня нет такого, я, возможно, единственный артист такой», — добавил он.
Службу в армии сейчас также проходит рэпер Макан, однако СМИ писали, что у артиста особые VIP-условия «службы», которая похожа на курорт: охрана, телефон, перекуры и офицерский распорядок.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Челябинске снова откроют танковое училище, расформированное в 2007 году
- В ДНР дроны ВСУ атаковали трамвайное депо и «Воду Донбасса», есть погибшие
- Бункер Зеленского: названы координаты подземного центра принятия решений в Киеве
- В Союзе потребителей объяснили, почему россиянам продают фальсификат
- Мадьяр: Венгрия настаивает на стандартной процедуре вступления Украины в ЕС
- В Госдуме призвали остановить эксперимент по онлайн-списанию долгов за ЖКУ
- Юрист разъяснил, кому работодатель не может отказать в отпуске летом
- Учитель усомнился в методике выставления оценок за поведение
- Глеб Калюжный назвал главный урок от службы в армии
- В Гагаузии заявили, что Молдова не прошла испытания на демократичность