Режиссер «Обсессии» придумал продолжение хоррора
Режиссер Карри Баркер придумал продолжение хоррора «Обсессия», ставшего главным кассовым сюрпризом года. Во время беседы с актерами Инде Наварретт и Майклом Джонстоном для Los Angeles Times постановщик неожиданно начал детально излагать план второй части, хотя официальные переговоры о запуске проекта со студией еще не начинались.
Шансы на продолжение выросли благодаря феноменальному успеху первой части, собравшей $525 млн при бюджете всего в $750 тыс. Кроме того, Баркер признался, что согласился на альтернативный финал, в котором героиня Инды Наварретт остается жива, именно ради возможности развития сюжета в будущем.
На данный момент сиквел существует лишь как творческая задумка автора. Официального статуса или даты выхода у проекта пока нет, но коммерческий триумф оригинала делает его реализацию весьма вероятной.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что культовый хоррор «1408» по Стивену Кингу также получит сиквел.
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