Шансы на продолжение выросли благодаря феноменальному успеху первой части, собравшей $525 млн при бюджете всего в $750 тыс. Кроме того, Баркер признался, что согласился на альтернативный финал, в котором героиня Инды Наварретт остается жива, именно ради возможности развития сюжета в будущем.

На данный момент сиквел существует лишь как творческая задумка автора. Официального статуса или даты выхода у проекта пока нет, но коммерческий триумф оригинала делает его реализацию весьма вероятной.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что культовый хоррор «1408» по Стивену Кингу также получит сиквел.