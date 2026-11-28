В беседе с телеканалом он пожаловался на резкое обострение невралгии, отметив, что из-за сильной боли практически не мог говорить и кашлять. Коллеги музыканта связали ухудшение его самочувствия с чрезмерными нагрузками - частыми перелетами, хроническим недосыпом, переутомлением и переохлаждением из-за кондиционеров.

Также Григорьев-Апполонов затронул тему возможной женитьбы своего сына. Исполнитель заявил, что не собирается финансировать свадебное торжество, так как считает, что жених должен самостоятельно зарабатывать на подобные мероприятия.

«Вот когда будут деньги, тогда женись. Встречайся, обнимайся, целуйся, пожалуйста. Но вот свадьбу я не буду делать», — сказал певец.

В ответ на это его коллега по группе Кирилл Туриченко заявил, что в случае необходимости они вместе с Кириллом Андреевым готовы поддержать пару и помочь с организацией торжества.

Ранее Андрей Григорьев-Апполонов поддержал идею продюсера Игоря Матвиенко создать женскую версию коллектива «Аленушки», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».