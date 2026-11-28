При этом Миронов отметил, что он сам к режиссуре не тяготел никогда.

В воскресенье 29 ноября Миронов отметит сразу две знаменательные даты - свое 60-летие и 20-летие руководства Театром наций. Актер родился 29 ноября 1966 года в Саратове в семье шофера и работницы завода елочных игрушек. Получив образование в региональном вузе, он поступил на курс Олега Табакова в Школу-студию МХАТ, а затем продолжил работу в театре своего наставника. В разные годы сотрудничал с МХТ им. Чехова и режиссерами зарубежных театров.

Широкую известность Миронов приобрел благодаря ролям в таких фильмах, как «Утомленные солнцем», «В августе 44-го», «Любовь», «Время первых» и многих других. Сегодня он является активным сторонником развития театральных фестивалей, дающих стимул к культурному развитию в регионах страны.

Ранее заместитель директора театра «Человек» рассказала, что театр готовит спектакль с роботом в роли злодея, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».