Евгений Миронов признался в отсутствии режиссерских амбиций
Художественный руководитель государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов заявил ТАСС, что считает режиссуру профессией от Бога и настоящим даром, которому невозможно научиться.
При этом Миронов отметил, что он сам к режиссуре не тяготел никогда.
В воскресенье 29 ноября Миронов отметит сразу две знаменательные даты - свое 60-летие и 20-летие руководства Театром наций. Актер родился 29 ноября 1966 года в Саратове в семье шофера и работницы завода елочных игрушек. Получив образование в региональном вузе, он поступил на курс Олега Табакова в Школу-студию МХАТ, а затем продолжил работу в театре своего наставника. В разные годы сотрудничал с МХТ им. Чехова и режиссерами зарубежных театров.
Широкую известность Миронов приобрел благодаря ролям в таких фильмах, как «Утомленные солнцем», «В августе 44-го», «Любовь», «Время первых» и многих других. Сегодня он является активным сторонником развития театральных фестивалей, дающих стимул к культурному развитию в регионах страны.
Ранее заместитель директора театра «Человек» рассказала, что театр готовит спектакль с роботом в роли злодея, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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